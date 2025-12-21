與好萊塢競爭 新州最大製片廠破土

1888影城藍圖。(美聯社)

派拉蒙影業公司(Paramount Pictures)合作開發的美國東北部最大製片廠1888影城(1888 Studios)將進駐新澤西州 貝雲市(Bayonne)，該影城已於16日舉行動土儀式；新園區落成後將成為好萊塢最大的競爭對手。

1888影城占地160萬平方呎，位於哈德遜郡(Hudson County)，距離紐約市 曼哈頓不到30分鐘車程；整個園區將有23座攝影棚。

新州 官員在動土儀式上表示，1888影城將把新澤西州推向全球娛樂產業的前線。

新州州長墨菲(Phil Murphy)在社群平台臉書(Facebook)上貼文表示， 1888影城建成後，這座占地58畝的園區將成為全美國東北部最大的電影和電視製作基地。

派拉蒙影業公司最近與1888影城簽署為期10年的租賃協議，承諾在新澤西州建立一個重要的製作中心。

至於剛動土的新影城為什麼取名「1888」？原因與發明家愛迪生有關，他於1888年提出早期電影攝影機的初步專利申請。

墨菲表示，1888影城將吸引業界領導企業、創造可觀收入、並且鞏固新澤西州在電影和電視製作領域的地位；這個開發計畫為新州在世界級電影和電視製作領域翻開新篇章。

1888影城建成後，將與新州規畫中的另外至少兩個大型影城開發計畫一起成為新州電影電視製作領域的另一重要組成部分。這些計畫中，網飛工作室(Netflix Studios)耗資數十億元分階段建造東海岸製作中心，座落於蒙茅斯堡(Fort Monmouth)，該案已籌畫多時，占地289畝、橫跨這兩個行政區，目前正待官方批准；另一項目是獅門影業(Lionsgate)位於紐瓦克的攝影棚，耗資1.25億元。

針對獅門影業的計畫，新州經濟發展廰(New Jersey Economic Development Authority )2022年宣布，已依法允許該公司申請稅收抵免。