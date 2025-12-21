市長涉案 紐約賭場獲批…大西洋城陷危機

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
大西洋城賭場面臨重重挑戰。(美聯社)
大西洋城賭場面臨重重挑戰。(美聯社)

新澤西州大西洋城和全美各大城市一樣，都在年底佳節期間忙著布置節日裝飾，然而該市新當選市長斯莫爾(Marty Small Sr.)涉嫌虐待他十幾歲的女兒而受審，當地賭場商機又因紐約市新賭場計畫獲准而備受威脅，導致這座賭場大城暗藏重重危機。

斯莫爾的妻子、同時也是大西洋城教育館長的拉奎塔·斯莫爾(La'Quetta Small)也被起訴，預訂明年1月 12日審判。

大西洋城市長吃官司似乎司空見慣；1981年以來，斯莫爾是面臨起訴的第五位市長，之前四位分別是涉嫌受賄的馬修斯(Michael Matthews)和烏斯里(James Usry)、涉嫌欺詐退伍軍人事務部的利維(Bob Levy )、以及涉嫌電信詐騙的吉列姆(Frank Gilliam)。

大西洋城市府許多員工普遍認同，市長這次很可能會像先前兩次擺脫選民欺詐指控一樣輕鬆脫身。然而大西洋城這一座城市是否真的能毫髮無傷？就在12月1日針對斯莫爾控告案進行陪審團遴選之際，紐約市批准三家賭場計畫，其中兩家位於皇后區、一家位於布朗克斯區，正面挑戰大西洋城。

業內人士估計，紐約市賭場可能搶走大西洋城30%業務、最終至少導致一家賭場倒閉。

為企業選址提供諮詢的Boyd Co公司負責人博伊德(John Boyd Jr)說，在澤西海岸房地產漲勢之下，大西洋城房價相對合理，但許多開發商和屋主仍裹足不前；全美許多開發商對大西洋城的評價都不是很好，紐約市發放三張賭場牌照等於對新州敲響警鐘。

博伊德表示，大西洋城或可效仿紐約康尼島(Coney Island)的復興模式，吸引電影產業進駐、並打造為集居住、工作和娛樂於一體的地區。

即將卸任的市議員蒂比特(George Tibbitt)說，紐約市的威脅令人擔憂，大西洋城亟須整頓，讓社區重新充滿活力。

