新州醫療安樂死 巡迴法院裁定僅適用居民

編譯周芳苑／綜合報導

位於費城的美國第三巡迴上訴法院(3rd U.S. Circuit Court of Appeals)12日裁定，新澤西州允許末期病人服用終結生命藥物(life-ending drugs)的法律僅適用該州居民，不適用於外州人士。

聯邦法院駁回各方對新州醫療協助自殺法設定居住地限制的諸多爭議，並指出不是所有州都採取相同做法。

美國巡迴法院法官比巴斯(Stephanos Bibas)在判決意見書中寫道，許多末期病患面臨痛苦死亡，有些人希望尋求醫師協助來結束生命、避免痛苦，新州允許居民做此選擇，但僅限於新州居民。

哥倫比亞特區和全美其他10州也允許末期病人安樂死，多數州的適用對象以本州居民為限，俄勒岡、佛蒙特州則不設限。

新州法案適用範圍爭議源於一名患有四期淋巴瘤的德拉瓦州女士，她希望獲得由醫師協助自殺的權利，對於新州僅限新州居住地的要求提出質疑；她在全案口頭辯論結束後去世。德拉瓦州將於明年1月1日開始允許醫師協助自殺。

一名新州醫師也提出質疑，曾試圖協助像那一名德拉瓦州女士一樣的病人。最初另有其他原告，包括患者和醫師。

原告之一布萊曼(Paul Bryman)醫師對判決結果感到失望。

新州民主黨州長墨菲(Phil Murphy)2019年簽署法案，他說，他的天主教信仰可能會讓他在身患絕症時選擇不結束自己的生命，但不會剝奪他人的選擇權。

新州法案規定，須有兩名醫師簽字同意才能批准安樂死申請，且病患必須是新州成年居民、能夠做出決定並自願表達死亡意願，而且預期壽命不超過六個月；此外，要求患者兩度提出申請，讓他們有撤回決定的機會。依法，患者必須自行服用安樂死藥物，其主治醫師須提供安寧療護等其他治療方案。

下級法院駁回挑戰新州法案的訴訟請求，理由是醫師協助自殺並非各州必須給予非居民的基本特權。

新州 德拉瓦州 安樂死

