新州醫療安樂死 巡迴法院裁定僅適用居民

位於費城的美國第三巡迴上訴法院(3rd U.S. Circuit Court of Appeals)12日裁定，新澤西州允許末期病人服用終結生命藥物(life-ending drugs)的法律僅適用該州居民，不適用於外州人士。

聯邦法院駁回各方對新州 醫療協助自殺法設定居住地限制的諸多爭議，並指出不是所有州都採取相同做法。

美國巡迴法院法官比巴斯(Stephanos Bibas)在判決意見書中寫道，許多末期病患面臨痛苦死亡，有些人希望尋求醫師協助來結束生命、避免痛苦，新州允許居民做此選擇，但僅限於新州居民。

哥倫比亞特區和全美其他10州也允許末期病人安樂死 ，多數州的適用對象以本州居民為限，俄勒岡、佛蒙特州則不設限。

新州法案適用範圍爭議源於一名患有四期淋巴瘤的德拉瓦州 女士，她希望獲得由醫師協助自殺的權利，對於新州僅限新州居住地的要求提出質疑；她在全案口頭辯論結束後去世。德拉瓦州將於明年1月1日開始允許醫師協助自殺。

一名新州醫師也提出質疑，曾試圖協助像那一名德拉瓦州女士一樣的病人。最初另有其他原告，包括患者和醫師。

原告之一布萊曼(Paul Bryman)醫師對判決結果感到失望。

新州民主黨州長墨菲(Phil Murphy)2019年簽署法案，他說，他的天主教信仰可能會讓他在身患絕症時選擇不結束自己的生命，但不會剝奪他人的選擇權。

新州法案規定，須有兩名醫師簽字同意才能批准安樂死申請，且病患必須是新州成年居民、能夠做出決定並自願表達死亡意願，而且預期壽命不超過六個月；此外，要求患者兩度提出申請，讓他們有撤回決定的機會。依法，患者必須自行服用安樂死藥物，其主治醫師須提供安寧療護等其他治療方案。

下級法院駁回挑戰新州法案的訴訟請求，理由是醫師協助自殺並非各州必須給予非居民的基本特權。