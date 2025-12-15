新州超市防竊 用「臉部辨識」偵測顧客引發抗議

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
臉部辨識系統的使用逐漸普遍，但也引發許多爭議；示意圖。（路透）
新澤西州知名連鎖超市ShopRite等業者，為防止竊盜而採用臉部辨識偵測來店顧客一舉一動引發抗議。

ShopRite超市位於蘇塞克斯(Sussex)的店面最近就有一對夫婦被偵測而大感不悅。史密斯(Jim Smith)和太太到店裡想買花送給新鄰居，入店不到一分鐘，一個高大人員氣勢洶洶走近，手持文件夾，在夫婦兩人周圍打轉。

店員打開文件夾，裡面有史密斯上次到店裡被拍的「嫌疑犯照片」，還有收據和購物車照片，他告訴史密斯，「你沒有付買水的費用，現在必須付17.8元，否則請你離開，而且永遠不能再進ShopRite商店。」

ShopRite藉助臉部辨識確認史密斯是扒手。臉部辨識是發展迅速的監視工具，聯邦機構、執法部門、學校用於確保安全，如今超市也採用，而且沒有任何警告或標誌。

史密斯說，當天結帳時被免費贈送的感恩節火雞搞糊塗了，不付款是無心之失。史密斯被店員攔下指控讓他尷尬，先前在紐約市警察局(NYPD)參與世貿中心遺址救援工作時罹患的創傷後壓力症候群(PTSD)加劇。

經營ShopRite蘇塞克斯門市、以及新州西北部其他八家ShopRite超市的家族企業RoNetco坦言，他們確實使用多種技術打擊竊盜。

RoNetco消費者事務協調主管安德森(Kelsey Anderson)聲明稱，臉部辨識等生物識別技術進步有助於零售商辨識有組織的零售盜竊團夥、慣犯、並提醒商店安保人員提高警覺，只要謹慎使用並結合其他防盜措施，將可預防店內犯罪、保障顧客和員工安全。

ShopRite官網未提及臉部辨識技術，也沒有使用生物辨識一詞；其隱私權政策僅提及閉路電視攝影機。蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)行銷學副教授曼恩(Manveer Mann)表示，該網站措辭比較像是法律免責聲明，而不是告知消費者的訊息。

史密斯最不滿的是未經同意就使用辨識技術，主張店家應提示顧客該店在使用這項技術。

近年來，人臉辨識應用規模呈指數增長。許多機構使用卻不願公開討論。去年一項針對美、英國300家零售商的調查發現，36%零售商計畫未來兩年引入該技術。

臉部辨識 零售商 新澤西州

