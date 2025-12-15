新州超市防竊 用「臉部辨識」偵測顧客引發抗議

臉部辨識系統的使用逐漸普遍，但也引發許多爭議；示意圖。（路透）

新澤西州 知名連鎖超市ShopRite等業者，為防止竊盜而採用臉部辨識 偵測來店顧客一舉一動引發抗議。

ShopRite超市位於蘇塞克斯(Sussex)的店面最近就有一對夫婦被偵測而大感不悅。史密斯(Jim Smith)和太太到店裡想買花送給新鄰居，入店不到一分鐘，一個高大人員氣勢洶洶走近，手持文件夾，在夫婦兩人周圍打轉。

店員打開文件夾，裡面有史密斯上次到店裡被拍的「嫌疑犯照片」，還有收據和購物車照片，他告訴史密斯，「你沒有付買水的費用，現在必須付17.8元，否則請你離開，而且永遠不能再進ShopRite商店。」

ShopRite藉助臉部辨識確認史密斯是扒手。臉部辨識是發展迅速的監視工具，聯邦機構、執法部門、學校用於確保安全，如今超市也採用，而且沒有任何警告或標誌。

史密斯說，當天結帳時被免費贈送的感恩節火雞搞糊塗了，不付款是無心之失。史密斯被店員攔下指控讓他尷尬，先前在紐約市警察局(NYPD)參與世貿中心遺址救援工作時罹患的創傷後壓力症候群(PTSD)加劇。

經營ShopRite蘇塞克斯門市、以及新州西北部其他八家ShopRite超市的家族企業RoNetco坦言，他們確實使用多種技術打擊竊盜。

RoNetco消費者事務協調主管安德森(Kelsey Anderson)聲明稱，臉部辨識等生物識別技術進步有助於零售商 辨識有組織的零售盜竊團夥、慣犯、並提醒商店安保人員提高警覺，只要謹慎使用並結合其他防盜措施，將可預防店內犯罪、保障顧客和員工安全。

ShopRite官網未提及臉部辨識技術，也沒有使用生物辨識一詞；其隱私權政策僅提及閉路電視攝影機。蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)行銷學副教授曼恩(Manveer Mann)表示，該網站措辭比較像是法律免責聲明，而不是告知消費者的訊息。

史密斯最不滿的是未經同意就使用辨識技術，主張店家應提示顧客該店在使用這項技術。

近年來，人臉辨識應用規模呈指數增長。許多機構使用卻不願公開討論。去年一項針對美、英國300家零售商的調查發現，36%零售商計畫未來兩年引入該技術。