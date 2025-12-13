波城市長吳弭：新任期施政首重教育

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
波士頓市長吳弭。(美聯社)
波士頓市長吳弭。(美聯社)

波士頓市長吳弭(Michelle Wu)在第二任期內，將波士頓公立學校(Boston Public Schools, BPS)列為施政重點。她表示，「每個任期都應該以教育為優先」，目標是恢復家庭對學區的信心，並讓BPS成為居民的「首選」。

「波士頓環球報」報導，上述願景讓吳弭面臨許多挑戰。主要該學區多年來學生入學人數下降，標準化測驗成績低於州平均水平，尤其是非裔及西班牙裔/拉丁裔學生、英語學習者以及有特殊需求的學生。儘管資金和部分運營狀況有所改善，學業成就差距仍然存在。

前波士頓學校委員會成員、教育政策組織MassPotential負責人塔默(Mary Tamer)指出：「我們必須回到基本功。如果孩子不會閱讀，再多的計畫與創新又有什麼意義？」

批評者指出，BPS的施政重點應放在學生成效上，呼籲設定清晰且以數據為基礎的目標，包括測驗成績、畢業率、長期缺課率及升學率等指標。

儘管面臨批評，吳弭在第一任期內仍有一些成果可圈可點，包括提高校車準時率、增設空調教室、提供學區自製餐食及新設雙語課程。此外，高中學生參與大學先修課程人數從2022年的179人增加至超過1200人；學區也增加了學前教育名額，教授數千名學生游泳及騎自行車技能，暑期學校招生創下新高。

吳弭與BPS教育總監史基珀(Mary Skipper)表示，學區過去四年已取得進展，同時已規畫下一步，包括因入學人數下降而進行一系列校舍調整，以「適當規模化」學區設施。

