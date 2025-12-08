費城華埠人口增長15％ 白人湧入 亞裔居民比例降

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
費城華埠的人口、商店雙雙成長，但亞裔居民比率卻減少。(特派員黃惠玲／攝影)
亞裔美國人法律保護與教育基金會(Asian American Legal Defense and Education Fund)最新調查顯示，費城華埠近10年發展迅速、人口和商店雙雙增加，亞裔居民比例相對降低，令人擔心當地將會「貴族化」、並造成租金與房價上漲而迫使有些人遷出。

調查發現，同樣歷史悠久的紐約市和波士頓華埠也面臨類似壓力，2010至2020年間，三地亞裔居民比例都下降。其中，費城多年來抵制可能帶給居民挑戰的本地開發項目如耗資十億元的76人隊(Sixers)球館項目，該計畫經多年激烈辯論後於今年1月宣告放棄。

報告顯示，費城華埠已出現顯著的人口結構變化。這份調查顯示若干重點。其中之一是人口老化，亞裔人口減少。

2010至2020年間，費城華埠人口增加15%至將近6800人，主要是白人湧入，白人約大增76%，已成當地最大種族；亞裔居民人數幾乎不變，2010年是2464人、2020年為2445人，所占比例則明顯減少，由2010年42%降至2020年36%，白人比率大增，由29%增至44%。

報告稱，華埠人口結構變化完全歸因於過去十年非亞裔居民大量湧入；2010年至2020年間，拉丁裔居民比率也顯著增加36%。

此外，人口有老化趨勢。屆滿65歲者由2010年的444人翻倍為2020年849人，17歲及以下的居民減少15%、18至24歲更減少37%、25至64歲則增加22%。

第二重點是租金及房價上漲。2020年華埠房價是費城房價中間值的兩倍多、超過49.1萬元，擁有房屋的比率為40%，低於費城平均值；針對租金，2020年華埠租金也比費城其他地區高。中間值接近1900元，遠高於費城市中間值1150元。

此外，調查顯示，許多新興商家迎合年輕顧客的需求，奶茶店、高檔甜點店以及銷售零食而非食品雜貨的便利商店紛紛出現，許多店鋪沒有室內用餐區，老人家在安全而濟實惠場所消磨時光的選擇隨之減少。

