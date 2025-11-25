每月80小時…白卡工時新規 麻州30萬人受衝擊

2027年起，如未符合每月工作或志願服務80小時規定，19到64歲將無法享有白卡福利，看診必須自付。(pexels)

隨著聯邦「又大又美法案」(One Big Beautiful Bill Act)收緊Medicaid(白卡 )資格，麻州 及其他各州的白卡受益人若不達成每月工作或志工80小時的要求，將面臨失去醫療保險的風險。分析報告指出，受影響最大的族群包括合法移民、低收入居民及部分弱勢族群，如孕婦以外的成人、身體健康但未達工時者，以及未能自動證明符合規定者。

波士頓智庫Boston Indicators與塔夫茲大學(Tufts University)州政策研究中心最新研究指出，新法將使數萬名合法移民被排除在各州白卡計畫之外，除非各州自創由州政府基金支撐的新型保險方案，否則難以填補保障缺口。

新規要求19至64歲、健康狀況良好且符合擴大白卡資格的居民，每月工作或志願服務80小時。孕婦、醫療脆弱者me(dically fraiL)、幼兒家長以及已符合糧食劵SNAP工時規定者可獲豁免。報告指出，真正的挑戰在於如何證明工時合格，由於操作細節尚未公布，外界難以準確估算多少人將因此失去保險。

研究引用城市研究所與麻州納稅人基金會(Urban Institute and Massachusetts Taxpayer Foundation)的數據，估計可能有10至20萬人失去麻州健保 (MassHealth)。藍十字藍盾麻州基金會(Blue Cross Blue Shield of Massachusetts Foundation)執行長謝爾托(Audrey Shelto)則估計約30萬人會受影響。

謝爾托並警告，屆時麻州每年將損失約35億元聯邦資助。她指出，新工時規定與更頻繁的資格審查將於2027年全面生效，屆時麻州沒有健保居民比率可能翻倍。

為避免大規模失去健保，研究建議麻州必須迅速建立可運作的認證模型。聯邦預計2026年6月才會公布具體規則，目前距離全面實施僅剩數個月，時間緊迫。報告建議麻州州長可成立類似新冠疫情期間的「指揮中心」專責團隊，負責跨部門整合與快速應變。

在技術層面，工時驗證需整合州稅務廳的收入紀錄、勞工與就業發展廳的季度工時資料，以及第三方系統如Equifax Work Number。新法允許以收入作為工時替代指標：以聯邦最低時薪計算，月收入達580元即可視為符合80小時門檻；依照麻州現行最低時薪15元的標準，居民每月只需工作39小時即可達標。

報告指出，並非所有人都能自動驗證，因此流程必須簡化，包括精簡表格、手機提交、簡訊通知、多語版本，以及線上與社區說明會，避免居民因繁複程序掉保。州政府也可透過延長審查周期、選擇非連續月份、減少文件要求等方式，降低退保風險。

其他州的試辦經驗也提供警示。喬治亞州11萬名申請者中僅2萬人通過審核；阿肯色州30至49歲居民未保率從23% 飆升至30%；新罕布夏州2018年推行後一個月即有1.7萬人面臨退保。報告建議麻州擴大Health Safety Net，或建立由州政府資助的「Mini-caid」，提供基本門診、急診、慢性病管理與預防照護，因應失去健保需求。