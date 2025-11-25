已遷居仍就讀原校 新州家長遭罰逾4萬

新澤西州 米德爾塞克斯郡(Middlesex County)兩名家長在新屋建造期間讓孩子越區免費就讀，州教育廳(New Jersey Department of Education)下令償還4萬1500多元學費給已搬離卻繼續就讀的米爾敦學區 (Milltown school district)。

法庭文件顯示，該家庭2023年11月16日至2025年3月6日期間居住在北布倫瑞克(North Brunswick)，卻在米爾敦學區就讀。

這對家長辯稱，他們的孩子無家可歸，全家有經濟需求才搬到北布倫瑞克。根據新州 州法，居住在學區外親戚家的兒童，如果無家可歸可繼續免學費在原學校就讀。

行政法官弗里德曼(Allison Friedman)9月裁決駁回這對家長的說法。弗里德曼法官在判決書中稱，這對父母未能證明他們搬到北布倫瑞克是基於經濟上的需求。

新州教育廰最終採納法官的判決。

此一個案始於2022年，當時這對家長賣掉位於米爾敦湯森街(Townsend Street)的三居室住宅，搬進克萊街(Clay Street)一公寓，打算在孩子們祖母位於高地大道(Highland Drive)的住宅上擴建，好讓全家人住在一起。

這對父母後來決定「重建」高地大道住宅，而非擴建，重建合約2023年7月簽署，預計工期六個月。

2023年11月15日，這家人從克萊街公寓搬到北布倫瑞克更大的房子；父母聲稱他們被非法鎖在公寓外，但法官認定，這家人所有貴重物品都隨身攜帶，並未非法鎖在門外，而且是自願搬家。

克萊街房子的房東後來通知當地學區，孩子們已不住在那裡，學區總監布朗(Stephanie Brown)2024年4月24日聯繫該父母，要求提供現住址和居住證明；這對父母幾天後的28日提交宣誓書，聲稱住在米爾敦的高地大道家中，但母親被直接問及居住地時卻提供北布倫瑞克的地址。

法官裁定，2025年3月6日米爾敦發出臨時居住許可證之前，沒有任何證據顯示孩子們曾在高地大道的家中過夜，更遑論住在那裡。

法官以這家人出售湯森街房產所得收益為佐證。認定這家人無經濟困難因此必須繳交學費。