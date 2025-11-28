我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

老吳上海小籠恭祝大家感恩節快樂

新澤西訊
老吳上海小籠
老吳上海小籠

多年來老吳上海小籠一直傳承經典美味，以實惠的價格贏得大家好評，感恩大家一直以來的信任和支持，老吳上海小籠會一如既往為新州食客服務！

原上海小籠創始人老吳是地地道道的上海人，從事餐館行業40多年，其小籠包以皮薄、餡大、汁多、味鮮等特點深受新州朋友們的喜愛。顆顆小籠包均是現場手工製作，現點現包現吃確保新鮮，一口一個，一包湯汁正正好好。蟹粉小籠包更是味美鮮香，歡迎舊雨新知惠顧！

老吳上海小籠無論從食材的甄選、菜式的設計、烹飪、擺盤等都由老吳自己親自把關，老吳說食材的質量是決定菜品口感的重要因素，老吳上海小籠保證所有的食材均新鮮採購，保證質量是老吳這麼多年來始終不變的準則。現除了外賣還開設堂食，每天為朋友們提供各式早點：油條、蔥油餅、南瓜餅、韭菜盒子、蘿蔔絲餅；特色冷盤有大家喜愛的金陵鹽水鴨、上海走地醉雞、五香牛肉、剁椒皮蛋豆腐、涼拌蔥油黃瓜等；風味點心有馳名上海小籠包、蟹粉小籠包、薺菜餛飩、酒釀圓子、八寶飯、紅油抄手、糯米燒麥等，芋泥八寶飯、蔥油拌麵、雪菜肉絲面、榨菜肉絲面、紅燒獅子頭面、兩面黃、粗炒麵、各種飲品......品種繁多，樣樣精緻，口味地道。

老吳上海小籠地理位置優越，位於金門超市旁。堂食外賣均可，就餐環境整潔，停車位充足。營業時間：週日至周四11:30-21:00，週五11:30-21:30（周三休息）；歡迎朋友們前來就餐。電話：848-200-7580；網站：www.shanghaidumplingnj.com；地址：879 US-1,Edison, NJ 08817

新州 豆腐 南瓜

上一則

奶奶邀孫吃飯訊息傳錯人 「無血緣祖孫情」延續十年感動眾人

下一則

連升8月… 全美房屋法拍率 南卡哥倫比亞市居冠

熱門新聞

2027年起，如未符合每月工作或志願服務80小時規定，19到64歲將無法享有白卡福利，看診必須自付。(pexels)

每月須工作80小時維持白卡 麻州30萬人將受衝擊

2025-11-24 10:50
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

田州中餐館華人夫婦認罪雇用窩藏無證客 最重可判10年

2025-11-24 22:00
抗議者在聯邦執法人員抵達北卡夏樂時舉牌示威。(美聯社)

北卡移民掃蕩結束？ICE邊境巡邏隊已轉至紐奧良

2025-11-21 11:31
艾司摩爾這間技術學院包括14間教室和1間無塵室，能以每週7天、每天24小時運作，預計最終每年將培訓2000人。(路透)

維修工程師搶手 艾司摩爾在鳳凰城成立技術學院

2025-11-20 19:48

搬家後還在原校免費就讀 新州家長遭罰逾4萬

2025-11-25 14:56
川普總統6月簽署令要求卡車司機須英語流利。(路透)

英語不達標 逾550名卡車司機在伊州被罰

2025-11-25 09:47

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險