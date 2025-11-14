新州金秋音樂會 獻唱黃河大合唱

演出現場。（記者劉偉/攝影）

新澤西 鄉音合唱團及旗下愛迪生愛樂樂團，聯合羅格斯大學中國學生學者聯誼會，日前在羅格斯大學尼古拉音樂中心舉辦第十八屆金秋音樂會。活動當天座無虛席，吸引逾700位觀眾到場。今年剛好是世界反法西斯戰爭暨中國抗戰勝利80周年，音樂會特獻唱《黃河大合唱》致敬民族英雄，弘揚中華精神。

音樂會由國家一級指揮張椿和擔任藝術總監與指揮，張怡玲與Tony Wang聯袂主持，青年鋼琴家劉姝伴奏。演出包括合唱、獨唱、器樂與舞蹈。中國駐紐約總領館教育處領事耿俊偉、桂淩及羅格斯CSSA秘書長李鴻翔到場致詞，30餘位紐約、新澤西僑領應邀出席。

演出包括女中音張春青博士演唱《愛情是一只自由的小鳥》，男中音萬雪峰獻唱《原諒，原諒》。青年大提琴演奏家劉千慈演奏《鴻雁》，琵琶演奏家楊瑾、竹笛演奏家劉笑然及鋼琴家Vince Di Mura合作演繹《秋葉》、《好漢歌》，呈現中西合璧之美。愛迪生愛樂樂團則以《天鵝湖終曲》展現專業水準。

合唱部分，百人鄉音團員演唱《可哥托海的牧羊人》、《回憶》等曲，男聲四重唱《可愛的一朵玫瑰花》、女聲合唱《我親愛的》以及舞蹈《瑪尼情歌》。壓軸的《黃河大合唱》掀起全場高潮，伴隨樂團雄渾樂聲及朗誦者陽建平深情串聯，合唱團演唱了八個樂章，從《黃河船夫曲》的豪放到《黃水謠》的婉轉，再到《保衛黃河》的激昂，張春青演唱《黃河怨》，萬雪峰獻唱《黃河頌》，現場觀眾與合唱團同聲共唱，掌聲經久不息。

鄉音合唱團自2001年成立以來，以弘揚中華文化、服務社區為宗旨，現有200名團員及80餘名樂團成員，已舉辦200餘場演出。2025年更登上林肯中心、卡內基音樂廳 、百老匯及亞特蘭大 舞台，廣受好評並獲新州議會嘉獎。