美國華人匹克球協會舉辦首屆匹克球親情友誼賽共慶中秋

球員們比賽中。

秋高氣爽，紅葉飛舞，金菊飄香。11月2日，美國華人 匹克球協會（下簡稱“ACPA”）聯合當地鄉鎮，為傳揚中國傳統的九九重陽敬老節，邀請50歲以上百歲長青匹克球愛好者參加匹克球公開比賽，要求搭檔年齡總且大於等於100歲！

中外匹克球愛好者報名踴躍，收到近80名報名，接受了54支隊伍參賽，其中3.5支以上男雙8隊，3.5支以下男雙8隊，3.5支以下女雙8隊，3.5支以上女雙4隊，3.5支混雙16隊以下，3. 5人以上混雙10隊。

比賽從上午11點開始，3. 5以上男雙/3.5以下男雙/3.5以下女雙/3.5以上混雙分兩小組循環賽後，每組出線兩隊進行淘汰賽。3.5以下混雙分四小組進行循環賽後，每組出線一個隊進行淘汰賽。3.5以上5個女雙循環賽決前三名。本次活動共進行106場比賽，最後決出6個組另外前一二三名。

比賽成功舉辦，感謝大家積極報名參賽，感謝運動員們頑強地堅持打完比賽，感謝前來助威及默默支持的親友們，感謝義工攝影師們的幫助，特別感謝塞雷娜地產、費城 旋律藝術團、妮妮音樂藝術團、以及尼斯中餐廳的盧比贊助和捐贈。

美國華人匹克球協會（American Chinese Pickleball Association） 2024年初在費城西郊成立，旨在向華人推廣普及匹克球運動，提供匹克球學習/鍛鍊機會，組織各類匹克球比賽，讓華人匹克球發展壯大，同時通過匹克球運動傳播中國文化。協會已大量聚集了華人匹克球愛好者，舉辦了各種形式的匹克球比賽，也向社區、學校、個人提供不同級別的匹克球培訓課程。協會每年計劃舉辦一系列有華人特色的匹克球比賽：元宵節情人節 情侶賽、五四青年節及男雙女雙混雙分級公開賽、端午節 實驗室杯團體擂台武術賽、父親節男子升級武術賽、美國國慶節社區友誼賽、中秋 節家庭成員組合友誼賽、重陽節百歲長青賽、感恩節奧淇金融杯個人爭霸賽、聖誕俱樂部間團體挑戰賽。想瞭解匹克球，加入匹克球運動，成為ACPA會員，以及支持華人匹克球，請email: [email protected]或參看www.acpa- usa.org。（攝影：梁大生）