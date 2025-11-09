我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

自由派仍多數 賓州最高法院3大法官留任

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

賓州最高法院(Pennsylvania Supreme Court)三位大法官於4日選舉通過留任(retention race)，維持自由派多數局面；民主黨史無前例，為保護這些自由派法官不惜投注創紀錄的花費。

三位通過選舉繼續留任的三名自由派法官多諾霍(Christine Donohue)、多爾蒂(Kevin Dougherty)、韋希特(David Wecht)將至少留任二年多，從2026年中期選舉至2028年總統大選。

留任期間，法院將審理墮胎權、選民權利、郵寄投票法等諸多項目的案件。

這次法官留任選舉的利害關係早在十年前就由一系列因素交織而成。三位面臨留任選舉的法官都是在2015年當選，當時民主黨在正值過渡期的最高法院佔有多數席位。2015年的選舉因為有一些名譽掃地的法官辭職，第一次同時出現有三個空缺席位；自那以後，多諾霍、多爾蒂和韋希特在賓州最高法院5比2自由派多數席位中發揮決定性作用。

「留任選舉」通常是無關緊要的非選舉年活動，但今年這場最高法院法官留任選舉的廣告和郵件支出卻高達1600萬元，其中多半來自民主黨或其盟友團體，旨在吸引選民投票，以便在川普政府(Donald Trump)權力過度擴張下保護足以捍衛賓州民眾權利的最後一道防線。

共和黨人則將這場高風險競選視為「千載難逢的機會」，認為可藉此在一次選舉中罷免三名自由派的州級最高法院法官。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

民主黨 賓州 投票

上一則

槍殺芝城2華男 25歲非裔嫌2項一級謀殺罪成

下一則

新州前州長、市議員 進入澤西市長複選

延伸閱讀

對等關稅面臨敗訴危機 川普：對美國是災難性的結果

對等關稅面臨敗訴危機 川普：對美國是災難性的結果
川普關稅案在最高法院若敗訴 恐加劇貿易不確定性

川普關稅案在最高法院若敗訴 恐加劇貿易不確定性
關稅案言詞辯論／國會稅收權力讓總統 合法性成疑

關稅案言詞辯論／國會稅收權力讓總統 合法性成疑
最高院辯論╱川普對等關稅 2派大法官都質疑

最高院辯論╱川普對等關稅 2派大法官都質疑

熱門新聞

芝城華女涉嫌替毒梟洗錢遭控罪。(pexels)

替墨西哥毒梟洗錢回中國 芝華女遭聯邦控罪

2025-11-03 10:48
在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭4日晚毫無懸念地輕鬆連任成功。路透

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

2025-11-05 10:17
帶著幼童的華人父親萬聖節當天遭三名搶匪打劫，圖為其中一名歹徒拿槍指著受害者。( 警方提供)

萬聖節驚魂 芝華父與幼女家門口遭持槍搶劫

2025-11-03 09:17
杜克大學。(取自Wikimediacommons@PD)

北卡女DNA檢測 發現生父竟是母親生育醫師

2025-11-06 12:24
支持史潘柏格的群眾為勝利歡呼。(路透)

維州選舉成全國風向球 民主黨大勝全州翻盤

2025-11-05 09:04
美國國土安全部長諾姆(中)與印州州長布勞恩(右二)等人，說明「中途閃電戰」最新抓捕情形。(路透)

印州高速路移民大搜捕 146卡車司機被逮

2025-10-31 09:24

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？