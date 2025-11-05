我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

萬聖節新州民宅大火 州議員5親人命喪火窟

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新澤西州一棟民宅萬聖節當晚發生火災，五名死者是新州議員杜勒阿齊茲(Al Abdelaziz)的親人。(gofundme)
新澤西州一棟民宅萬聖節當晚發生火災，五名死者是新州議員杜勒阿齊茲(Al Abdelaziz)的親人。(gofundme)

新澤西州一棟民宅10月31日萬聖節當晚發生火災，五名死者是新州議員杜勒阿齊茲(Al Abdelaziz)的親人。這起火災造成五死，包括39歲的父親、38歲的母親，另有三名孩子，各14歲、12歲和7歲。

杜勒阿齊茲是帕塞克郡(Passaic)選區民主黨議員，他於事發後隔天在臉書(facebook)上發帖悼念，他失去表弟、表弟的妻子和他們的孩子。

帕特森市(Paterson)市長薩耶格(Andre Sayegh)描述火災細節時稱，10月31日晚間，一場大火席捲埃默森大道(Emerson Avenue)一棟獨棟住宅，一名父親、一名母親和三個孩子被困在二樓。

官方尚未公佈罹難者個人資訊。

萬聖節當晚9時50分，帕特森市警察局和消防局開始接到有關火災的報警電話。

住在起火房屋一樓的其他七名居民在強風助長火勢前已安全逃生；然而，鄰居們嘗試救援最終還是失敗。

紐約郵報(New York Post)引述隔壁鄰居阿里(Fatima Ali)的話說，他們當時真的已經盡力了，有辦法幫忙一樓，但對於二樓實在無能為力，感到非常難過，過去六年裡，每天都能見到那一家人。

阿里表示，她的孩子們當時正在外面踢足球，最先注意到鄰居家後院著火，他們看到屋裡冒出濃煙；火災從通往二樓的樓梯下方開始，那裡總堆放成堆木柴。

後來，阿里發現一樓的人正在看電視，完全沒有意識到熊熊烈火；那家人有兩個嬰兒。阿里到一樓告訴他們起火，屋裡母親查看女兒房間，看到煙霧瀰漫，全家人趕緊逃離，那位母親一直尖叫說：「樓上有孩子！」

阿里侄子試圖衝到二樓救孩子，但通往二樓的樓梯已被大火吞噬；二樓一家人無法從窗戶逃生，因為戶外樓梯也著火。火勢蔓延得太快，無法控制。

根據網路媒體NorthJersey.com報導，薩耶格市長1日表示，救難人員努力嘗試救援，但火勢太過猛烈、再加上強風，他們根本無法救人。

目前，起火原因仍在調查中。

帕特森市消防員工會已在募款平台GoFundMe上發起籌款活動，用於支付喪葬費用並幫助倖存居民，其中有一些居民與因火災死亡的人有親戚關係。

萬聖節 新澤西州 民主黨

上一則

駐紐約台北經文處 11/13慈濟分會辦理行動領務

下一則

聯邦政府關門 或影響喬州Section 8補助

延伸閱讀

歷年最貴新州長競選 白人富區捐款最多

歷年最貴新州長競選 白人富區捐款最多
新房屋保險政策有漏洞 火災高風險地區難受惠

新房屋保險政策有漏洞 火災高風險地區難受惠
新州愛樂合唱團 演出受歡迎

新州愛樂合唱團 演出受歡迎
「倒退走」更有益健康 初學者有訣竅

「倒退走」更有益健康 初學者有訣竅

熱門新聞

美國國土安全部長諾姆(中)與印州州長布勞恩(右二)等人，說明「中途閃電戰」最新抓捕情形。(路透)

印州高速路移民大搜捕 146卡車司機被逮

2025-10-31 09:24
芝城華女涉嫌替毒梟洗錢遭控罪。(pexels)

替墨西哥毒梟洗錢回中國 芝華女遭聯邦控罪

2025-11-03 10:48
帶著幼童的華人父親萬聖節當天遭三名搶匪打劫，圖為其中一名歹徒拿槍指著受害者。( 警方提供)

萬聖節驚魂 芝華父與幼女家門口遭持槍搶劫

2025-11-03 09:17
在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭4日晚毫無懸念地輕鬆連任成功。路透

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

2025-11-05 10:17
如果聯邦終止補貼，賓州歐記健保明年保費均漲幅度超過100％。(路透)

補貼終止 賓州歐記健保明年保費均漲102% 這地區漲4倍

2025-10-29 12:53
支持史潘柏格的群眾為勝利歡呼。(路透)

維州選舉成全國風向球 民主黨大勝全州翻盤

2025-11-05 09:04

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉