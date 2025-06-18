新澤西愛迪生中校結業式 歡送畢業生
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新澤西愛迪生中文學校日前在John Adam Middle School禮堂舉行2025畢結業典禮，歡送兩名中校畢業生與一名即將就讀大學的老師，場面溫馨。
兩名畢業生中的校際演講比賽常勝軍王佳瑩表示，每周六長搭一小時車到校學中文與歷史，加深對自己文化背景的了解，非常重要。另位畢業生王安文從2014年開始就讀中文學校，他念出歷年老師的名字，並稱「學習中文真不容易」，尤其是高中課業繁重，但他選擇不放棄。
校長林郁翠表示，學生今年校際競賽成績很好，中美文化協會CACA認字比賽拿下八個獎座，新澤西中文學校協會ANJCS書法比賽拿了兩組第一名，將成果歸功於學生的用心、老師的引導，以及家長的支持。
她同時恭喜四年級老師張雅涵在高中畢業後，將就讀紐約大學史登商學院。張雅涵小五時，舉家遷回台灣，十年級回美復讀愛迪生中校，疫情期間擔任助教表現出色，後因家長建議學校邀她擔任老師，展現出新一代教師的潛力與責任感。
典禮中頒發美東中校協會榮譽獎狀給優良教師王慧茹、林惠珍、周容，20年資深教師黎元芬，15年資深行政人員曾春萍，優良學生王佳瑩，與榮譽學生王安文、任婕如、庄瀚寧；各項競賽優勝與各班前三名唱名表揚。李沛璇、羅思婷、趙品媛盛裝演唱兩首歌曲，獲得不少掌聲。
林郁翠表示，學校今年有新血加入，預註冊招收不少注音班和小一新生，理事改選也多了三位年輕人參與，未來可期。
駐紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇、僑務諮詢委員戴松昌、新澤西中文學校協會會長李珠瑛、中美文化協會會長李僑韋與多名前校長出席典禮。王鈺淇說，經過中文學校的歷練與交友，將影響他們的人生理念，塑造出獨特的自己。戴松昌表示，希望畢業生繼續迎接挑戰的同時，多說中文。
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