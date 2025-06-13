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新州州長初選 共和黨西塔瑞利、民主黨薛瑞爾勝出

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州長初選告一段落，前州議員西塔瑞利(Jack Ciattarelli)輕鬆獲得共和黨提名，國會眾議員薛瑞爾(Mikie Sherrill)則在激烈角逐過後獲民主黨提名；兩人11月4日將在大選中對決，接替即將卸任的民主黨州長墨菲(Phil Murphy)。

西塔瑞利連續第三次參選州長，也是連續第二次獲共和黨提名。2017年，他在初選中落敗，2021年以3個百分點差距輸給墨菲，上次敗選後不久他曾誓言再參選。

西塔瑞利也和其他共和黨人一樣，盡全力在總統川普面前展現自己的風格，最終獲支持；他在翠登(Trenton)任職期間立場溫和，2015年稱川普是「騙子」，上次競選州長時，對川普的態度模稜兩可。

近年西塔瑞利逐漸接納川普；他和主要初選對手前電台主持人斯帕迪亞(Bill Spadea)為贏得川普支持激烈較勁，最後獲青睞，被川普譽為新州真正的捍衛者。

西塔瑞利表示，新州需要擺脫墨菲和民主黨統治，承諾減稅和降低政府支出、修改新州學校撥款方案、限制學校的性少數族群(LGBTQ)課程、廢除保護無證移民的庇護政策、並設立類似政府效率部(DOGE)的部門。

西塔瑞利初選勝選演講時承諾，將任命支持警察的州檢察長、減稅、制定更公平的學校撥款方案、並停止過度開發以拯救郊區，他並將支持學校代金券(school vouchers)，孩子們不會被困在低效率學校。

民主黨薛瑞爾歷經六人激戰後脫穎而出，贏得黨內提名。她擊退來自左翼進步派對手的挑戰。

薛瑞爾承諾建造更多經濟適用房，並希望增加共享服務以減稅、改革新州學校撥款方案、保護墮胎權、誓言對抗川普，她將川普視為對民主的威脅。

薛瑞爾一旦獲勝，將成為新州史上第二位女州長；共和黨惠特曼(Christie Whitman)30多年前是第一位女州長。薛瑞爾有四個孩子。

薛瑞爾在勝選演講中自稱一直致力顛覆不公平制度，這次將透過擔任州長挑戰行不通、或者只對特殊受益者有利的制度。

川普 新州 民主黨

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