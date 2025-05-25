從美食到雙語護士 新州婦產醫院服務全面

珍娜·寇蒂斯自己和兩個孩子，都在新澤西州的「聖名醫院」出生。(截自谷歌地圖)

新澤西州 一家婦產科醫院，對產婦提供全面位的醫療服務，不但備受讚揚，還榮登2025年全美最佳婦產科醫院殊榮。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，位於新澤西州茶頸市(Teaneck)的「聖名醫院」(Holy Name Medical Center)是寇蒂斯(Janne Curtis)2021年與2023年接連生下兩個孩子的醫院，也是她30多年前出生的醫院。

寇蒂斯表示：「想像一下你曾經去過的最棒的地方，任何一個包羅萬象的地方，讓你出來時感覺比進來時更好，這就是我在這裡生兩個孩子的感受。」

寇蒂斯說病房裡有大理石地板，餐廳有一流的菜單，包括菲力牛排 、氣泡蘋果酒和起司蛋糕。她以「天堂」描述這所醫院。

「聖名醫院」在婦產科領域獲得五項榮譽，榮登2025年美國最佳婦產科醫院，也是全美444家最佳醫院之一，院方設立負責分娩、生產和產後護理的「出生區」(The BirthPlace)與其他醫療單位區隔，提高對產婦的醫療服務。

該院執行副總裁艾西托(Michele Acito)指出：「病人被安排到另一棟大樓，就是專門為她們準備的病房，我們不希望來這裡生孩子的產婦感覺自己只是急診室的一部分。」

由於院方提供全方位服務，即使在疫情 期間首次分娩深感不安的寇帝斯也能夠安心待產。

還有寇蒂斯第二度懷孕因為提前破水、進行緊急分娩時，醫療團隊發現子宮內有囊腫，快速檢驗後發現是良性腫瘤，成功建立醫病的信任關係，同時院方的產後護理方式更讓寇帝斯讚不絕口：「我什麼都不用做，他們為我煮飯、打掃、幫我穿衣服。」

她補充道：「他們真的關心你，把你當成獨立個體，尤其我並非什麼大人物，我只是個媽媽，實在太不可思議。」

寇蒂斯在聖名醫院很高興地發現這裡有許多雙語護士，其中一些可以用西班牙語和她母親交談。她對護理人員的多樣性感到高興，而且護理人員也會從自己的文化中學到的產後恢復竅門，提供給她參考。

當產婦首次來院接受產檢，院方就開始制定包括緊急情況在內的分娩計畫，並安排母胎醫學專家隨時待命，艾西托說，「我們有分娩計畫，不過我們知道情況可能有變化，所以要讓產婦熟悉院方，知道我們有二級與三級新生兒加護病房，讓每個產婦都可以放心。」

如今寇蒂斯仍不忘每年孩子生日時，向醫護人員發送孩子照片，甚至送給一名護士一瓶香檳表達感謝：「我真的欠你們一條命。」