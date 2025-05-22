心臟科醫生和華人醫療服務共同為老年中心帶來精彩醫療講座 從生活方式的改變帶來身體健康的改善

華人 醫療服務部（Chinese Medical Program）日前和Monmouth Heart and Vascular Specialists的心臟專科醫生Dr. David Anwar共同為馨康老年中心帶來了内容豐富的精彩醫療講座，讓很多華裔 長者受益，並就飲食，運動，以及日常注意事項提問並收到非常積極的反饋。

畢業於紐約醫學院，在賓州州立大學醫院完成住院醫師和主治醫生實踐的Dr. Anwar，是美國醫内科，心血管疾病，心臟超聲波，核子醫學及介入型心臟病 學經董事會認證的心臟專科醫生，臨床興趣及專長包括冠狀動脈疾病，以及週邊動脈疾病等方向。他認為人體具有自癒能力，有時也需要醫療介入和藥物來促進癒合過程。

他為老年中心的各位華人耆老朋友們帶來了大家非常關心，也十分接地氣的話題：“從生活方式的改變帶來身體健康的改善”。話題包含了近30項極具實踐性的方面，讓大家非常受益。美門醫院華人醫療服務部經理卜曉薇（Vivien O’Neil）為大家翻譯了相關内容。

這些生活方式的改變包括保證每晚7到9個小時的睡眠，因爲睡眠對於認知功能、免疫健康和新陳代謝至關重要，睡眠不足會使心臟病的風險增加 48%，中風 的風險增加 15%。保持充足水分，如每天至少喝8杯水，因爲脫水會導致腎臟問題、疲勞和認知能力下降；適當地補水也可使腎結石的形成減少 50%。以及減少螢幕時間，尤其是睡前。此外例如 練習冥想；管理壓力；限制飲酒，大量飲酒使肝病風險增加 80%； 戒菸，；多到戶外曬太陽、呼吸新鮮空氣。其他還包括改善姿勢；整理有秩序的空間；多吃纖維類如水果、蔬菜、全穀類；減少糖的攝取；限制加工食品；多吃蛋白質；使用橄欖油、堅果、酪梨 等健康脂肪和油類。

運動方面帶來改善包括多走路，每天步行 30 分鐘可將心臟病的風險降低 19%； 每日伸展運動可以提高靈活性並防止受傷； 進行肌力訓練（每週2-3次）可將骨質疏鬆症風險降低 40%； 走樓梯，爬樓梯每分鐘可燃燒 8-11 卡路里，比步行燃燒更多；嘗試HIIT鍛鍊， 可以改善新陳代謝，比常規有氧運動多燃燒 30% 的脂肪；瑜珈有益身心，可降低 31% 的皮質醇，進而減輕壓力。

講座后大家積極提問，包括哪些食物對身體有益，什麼食物應該避免。還特別就食用油展開討論，因爲大多數華人炒菜做飯都用植物油、菜籽油、大豆油等，但并不健康。Dr. Anwar 指出最好的是酪梨油和橄欖油。大家也詢問了相關與肉類、堅果等食品的問題，尤其針對飲水的重要性展開了討論，Dr. Anwar 強調了飲水的重要性，許多人都存在飲水不足的問題，他與幾位老人家哦就該問題題進行了反覆交談。老人家們也對什麼類型的運動對他們這個年齡層的人最有益提問，Dr. Anwar 建議每天曬太陽約15分鐘並獲取維生素D的轉化，此外步行作爲適合老年人的運動也非常有益。

講座結束后老年中心的工作人員反饋説很多老人家在外面走動和在外面曬太陽，這也是以往很少見的，可見講座讓大家意識到健康生活方式的重要性，並將這些付諸實踐。很多老人家也希望華人醫療服務部能為大家帶來更多相關的醫療講座和醫療知識。

華人醫療服務部的“一站式”專業醫療服務多年來獲得了廣大病患的認可，並解決了他們語言不通，交通不便，子女無法請假，不瞭解各項專科及各種檢查，等非常具體的“看病難”問題。此外還在華人社區開展多種多樣的綫下教育及綫上講座等活動，讓華人社區瞭解如何能更好利用各種醫療資源，從而重視健康，提高醫療意識，防患於未然。

希望瞭解並聯絡講座，以及相關醫療問診請聯係華人醫療服務部：732-923-5057