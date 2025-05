東北部10大退休地 前3名均在賓州 新澤西1城第8

賓州赫米特吉(Hermitage)名列美國東北部最佳退休地冠軍。(赫米特吉鎮臉書截圖)

全球知名休旅雜誌「旅遊與休閒」(Travel & Leisure)「2025年退休 目的地」(Destination Retirement 2025)期刊報導,美國東北部最佳退休地(Best Place to Retire in the Northeast United States)排行榜前三名全部位於賓州 ,新澤西州南部一座城市排名第八。

美國東北部十大最優退休地包括賓州三城、新州 一城、紐約州兩城、麻州兩城、新罕布夏州一城。入榜城市各有優勢。

旅遊與休閒雜誌以Investopedia資訊為評選依據,重點包括兩名成人的生活成本、住房、交通、醫療保健和稅收、藝文活動與主要機場便利性等等。

赫米特吉(Hermitage)躍居榜首,主要是因為稅收低廉、住房價格實惠。旅遊與休閒雜誌列舉其小鎮魅力、豐富戶外娛樂活動以及毗鄰區域文化設施等優勢;低廉購屋成本、便利醫療保健和優惠稅收政策都是致勝要素。

赫米特吉2014年就曾被消費理財網站CreditDonkey.com評選為賓州最宜居城市。除了收入、教育、餐飲、通勤時間和犯罪率等要項外,也因住房便宜、生活成本低於平均水平深獲認可。

新州瓦恩蘭(Vineland)則因低稅收和可負擔住房而入榜;房價中間值為20萬5600元。

新州社安收入無需納稅是一大優勢,有助於瓦恩蘭成為全美生活成本最低城市之一,美國建築商協會(National Association of Home Builders)將其評選為全美生活成本最低的十小城之一,有多元住房可選擇。

瓦恩蘭市有6萬1126人,市政官網聲稱該城市是文化多元社區,居民熱情友善、樂於助人,商業環境友好,生活成本遠低於新州平均。

瓦恩蘭附近有帕文州立公園 (Parvin State Park),另有兩座公共高爾夫球場及20哩外的14座球場。此外還有新州唯一的汽車電影院、30多年的跳蚤市場。

前十大適合退休城市依序如下:賓州赫米特吉(Hermitage)、賓州約翰斯頓(Johnstown)、賓州阿爾圖納(Altoona)、紐約州尤蒂卡(Utica)、紐約州聯合城(Union)、麻州春田市(Springfield)、新罕布夏州康威(Conway)、新澤西州瓦恩蘭(Vineland)、新罕布夏州康科德(Concord)、麻州皮茨菲爾德(Pittsfield)。