長城中文學校隆重舉行2025年度義工感恩表彰大會

全體參會者合影留念

4月13日，春意盎然的周日下午，長城中文學校在Rosemont College Student/Community Center 隆重舉行了一年一度的「義工感恩表彰大會」。此次大會不僅是對辛勤付出的義工們表達感謝的溫馨時刻，更是一次全校凝聚力的展示，彰顯了義工制度對學校持續發展的重要作用。長城中文學校完全是一所由義工默默奉獻支持而存在的一個海外華人 學校。

校長姚海蓉（Laura Yao）深情致辭: 「沒有各位義工的幫助，就沒有今天的長城。」姚校長在感言中回顧了自己從一位帶著女兒報名的家長，到義務擔任秘書、理事，再到成為校長的心路歷程。因家庭搬遷，她即將離開崗位，她鼓勵在座的家長和學生：「不論你將來去讀大學，走到哪裡，都別忘了這裡——長城，是你成長的一部分。」

理事會主席莊嵐（Lynne Zhuang） 表示，每年舉辦義工表彰大會，既是感謝義工的辛勞，也是鼓勵更多家長加入理事會，共同建設學校。她鄭重宣佈，下一任校長由在校服務超過19年的徐永江擔任，註冊事務也將交接給經驗豐富、兩位女兒均為校內義工的牛朝偉博士。

徐永江之前已經擔任過校長,再次臨時受命擔任校長,他欣然表示:「長城中文學校是一所完全由義工管理的學校。」並強調，義工制度不僅讓學校運營順暢，也為青少年提供了服務社會、鍛鍊自我的寶貴平臺。他提到：「我們嘗試尋找更好的校舍資源，盡力為學生創造安定、良好的學習環境。」

副校長萬應傑負責教學與活動管理，他展示了校內體育與文化活動成果：如每週戶外長跑、網球課、春節 晚會司儀鍛鍊等。他鼓勵家長多參與學校建設，集思廣益，共同推動發展。他提出學校就是美國林肯所提出的「三民主義」:民有民享民治。學校是大家的共有共用的,也需要大家共同付出以促進其發展。

義工總協調人 Liz McCarthy 來自台灣，她分享了自己如何加入中文學校，並指出總統義工獎的申報流程。她每年負責統計申請數據，並為有意願的義工提供培訓與指導。她說:「我很驕傲能看到越來越多小朋友拿到這個獎，也希望大家帶一個新義工加入我們。」

多位青年義工分享了他們的成長、經歷和收穫。 他們都才十幾歲,卻已經在學校擔任小老師和義工,為中文學校的發展,做出自己的貢獻。

Joy Rao從四年前的小老鼠表演者成長為作文與PSAT 課程輔導者，她發言說:「我從學生那裡學到的，遠不止我教的。」Lilian Wang在長城義務教授國際象棋與scratch 編程課程， 她的發言令人動容：「在疫情 期間，看到學生的成長，讓我更加熱愛教學。」Lily Xu目前在學校擔任學前班助教,亦是暑假夏令營的小老師。她說:「成語課讓我找到分享中文的動力，也是我自身成長的重要組成。」孫銘陽目前在唱歌班與演講班擔任義工，他用音樂回饋學校，他表示「春晚和校內演出讓我參與得更多。」Grace擔任手工課與數學助教，她說：「教導同齡人讓我結識更多朋友，學習溝通與耐心。」杜一萌自幼在中文學校成長，目前教授兒童編程，她表示「每週兩個小時，是我回饋中文教育的方式。」

感恩氣氛溫馨濃厚，大會現場裝飾著義工主題的彩色條幅與氣球，營造出熱烈的慶祝氛圍。每位義工收到專屬感恩證書，象徵著學校對他們辛勤奉獻的敬意。

義工感恩致謝大會在姚校長的感人致謝中落幕：「感謝大家的到來與支持，希望每一位義工都知道：你們的付出，是長城中文學校最堅實的基石。」最後全體參會者合影留念，共同銘記這場感動與榮耀交匯的慶典。

長城中文學校成立於1996年，是費城 地區最早的中文學校，致力於推廣中文教育和中華文化。2024年9月，學校搬遷至羅斯蒙特學院（Rosemont College），新校園設施更加完善，為學生提供了更優質的學習環境。學校每週日上課，涵蓋中文教學、SAT輔導、繪畫和民族舞蹈等文化課程，積極為華人社區提供優質的教育資源。學校官網：www.Greatwall.org，聯繫方式：[email protected] （照片提供：鄭淇）