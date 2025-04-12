費城百年布商 恐因高中國關稅熄燈

賓州費城北自由區(Northern Liberties)布料業者Katz Leatherette Co.，高度仰賴中國進口材料。(Kate Foam & Fabrics臉書)

賓州費城北自由區(Northern Liberties)布料業者Katz Leatherette Co.高度仰賴中國進口材料， 恐因川普 總統(Donald Trump)最低125%關稅 而無力繼續經營，67歲老板對此惶惶不安，不確定公司還能不能撐一年。

Katz Leatherette是家族企業，目前的老板霍華德·卡茨(Howard Katz)是第三代，仍在第五街(Fifth Street)上守住祖父打造的老店。

川普9日將對中國課徵的關稅由最低104%上調至125%。

卡茨收到一進口商來信說，像他這樣的小企業至少要承擔部分成本；他說，簡直無法想像，上周有人買20碼布花400元，如今卻要支付800元購買。

全美許多小企業主與卡茨一樣，面臨貿易不確定性、供應鏈混亂以及川普關稅帶來的成本上增壓力。川普累計關稅是1968年以來最大增幅。

1920年代，霍華德·卡茨的祖父莫里斯 (Morris)到當地一布料製造商，以每碼0.05元購入他們要丟棄的布料，再以手推車在北自由區以0.5元出售；到了卡茨的父親，在第六街買一家商店，從1962年以來則一直在第五街的店面經營。

這家公司目前有4名員工，主要為室內裝潢工提供布料、泡沫以及其他用品如釘子等，川普對進口鋼鐵徵25%關稅後，這些用品價格變得更貴。

卡茨每幾年就會購買數百種布料，從中挑選一些製成一本50頁的樣品書，讓批發商和客戶參考；樣品書大約有400 款布料，每款至少有兩整捲，課高額關稅後調整這本樣品書，代價勢必高得令人難承受。

卡茨目前還有大量庫存，可足夠支應幾個月，一旦用完，可能不得不大幅減少庫存、停售某些產品，或者待客戶下單再買布料。

這家布商經歷多次考驗，包括石油 危機導致乙烯基產品價格上漲、 2020年新冠疫情爆發；但這次川普課關稅情況不一樣，他參與經營已超過45年，從未見過因關稅對生意造成這麼大的影響。

卡茨說，同一款布料，美國本土製的價格是中國產品兩倍。 如今川普課關稅，可能被迫重新考慮來源。

卡茨說他大可賣掉公司退休快樂生活，但有許多小企業主沒有條件這麼做。