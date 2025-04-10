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申請社安福利改變 恐影響新州170萬人

記者張聲肇／綜合報導
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申領社安福利的辦法，在馬斯克「改革」下已經改變，新澤西先進媒體日前指出， 這項變革恐影響新州170萬人，尤其對退休人員和身障者可能有負面的影響。

2023年底的資料顯示，每月收到社安金支票的新州人有169萬8504人，其中78%為退休人員，其餘為身障勞工、寡婦、配偶及兒童。

馬斯克領導的政府效率部以社安局太浪費、縱容詐騙為由，針對社安福利的發放，提出一系列「改革」措施。

其中，直接影響支領社安金者是該局裁減人員。3月31日起，社安局人力縮減，申領社安福利金或改變銀行帳戶等作業，都不能打電話辦理。

效率部不僅裁減社安局員工，也關閉不少各地辦事處。美聯社說，馬斯克團隊已經宣布關閉47所社安局地方辦公室，其中26所今年底之前裁撤。

預算與優先政策中心社安福利與殘障政策部主任若蜜格(Kathleen Romig)說，此一變化，會「大幅延宕」支領人收到社安福利金的時間，也會延宕申請人獲悉所請是否獲准的時間。

新州支領涉案退休金及福利金的170萬人當中，131萬6238人是退休人員，支領他們在職期間自己和雇主繳納的退休金是天經地義，16萬2912人是殘障勞工，8萬6530人是鰥夫寡婦或子女亡故可合法支領社安金的父母，4萬6089人是適格支領社安金的配偶，8萬6735名兒童。

退休金 社安金 馬斯克

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