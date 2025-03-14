貸款公司不借錢給華人 新州檢察長指控歧視

新澤西州檢察長辦公室(Attorney General's Office)官員宣布，被控歧視 華裔、非裔 和西語裔等族群的蒙茅斯郡前貸款 公司Advance Funding Partners，恐遭起訴。

民權司(Division of Civil Rights, DCR)調查發現，Advance Funding Partners歧視某些不同種族和民族，違反新州「反歧視法」(Law Against Discrimination)。

調查發現，Advance Funding Partners老闆朱拉西克 (Joseph Jurasic) 告訴員工不要與「華人、非裔和西班牙裔」客戶做生意，他還被控2023年2月針對一位向民權部門舉報公司行為的員工報復。

這家被控的公司總部位於海洋市(Ocean)，一名員工投訴指稱該公司違反反歧視法，相關調查隨後展開。

投訴後不久，朱拉西克就打電話給那一名員工，留下粗鄙訊息，威脅要提起誹謗訴訟；該員工便撤回投訴、並且辭職。

事情並未因此結束。民權司司長艾爾 (Sundeep Iyer)代替該員工提起申訴，調查持續；根據反歧視法，只要司長認為符合公眾利益，可決定著手調查。

根據調查期間獲取的 WhatsApp 員工群聊截圖和影音等資訊，朱拉西克的音頻訊息提到：「不要在華人、非裔人和西語裔人身上浪費你的時間。」

官員稱，朱拉西克向調查人員承認，他會根據種族或國籍決定不提供貸款；他告訴調查人員，不會借錢給亞美尼亞人(Armenians)，通常也不借錢給非美國公民和不會說流利英語的人。

就在調查人員針對被拒絕貸款申請的相關資訊發出傳票時，朱拉西克回應稱，Advance Funding Partners公司2024年9月已經停止營運。朱拉西克列出的電話號碼也已無法使用。

檢察長普拉特金(Matthew J. Platkin)說，任何人都不該因種族或國籍而被拒貸款，也不該因提出歧視投訴而遭報復。

民權司初步調查顯示，有證據支持合理懷疑Advance Funding Partners違法。官員稱，原告與被告如果無法和解，可能在行政法辦公室(Office of Administrative Law)或法庭上起訴。