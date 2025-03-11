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DOGE削減賓州眾多聯邦合約 衝擊企業

編譯周芳苑／綜合報導

總統川普(Donald Trump)上任以來，透過政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)在全美各州裁減聯邦雇員及合約行動，賓州深受其害，其中該州少數族裔或女性擁有的企業被終止合約占比高，也最受衝擊。

總部位於賓州蘭斯代爾 (Lansdale)的影片製作公司East Hill Media老板沃森貝(Daniel Watson-Bey)表示，他2014 年取得在西點軍校(West Point Military Academy)安裝視訊會議系統、舉辦低收入住房計畫網路研討會等合約，過去十年公司穩定成長、收入翻倍。

但好景不常，川普政府上個月取消East Hill與美國住房和城市發展(HUD)最後一份合約。

截至7日，馬斯克(Elon Musk)所領導的聯邦政府效率部，共取消至少賓州45份合約，East Hill為其中一位受害者。

川普聲稱DOGE 是改革派的成本削減工具，但企業表示，此舉在各州造成的經濟損失超過收益，有些業主更提到，失去合約將迫使他們縮減業務並裁員。

費城問詢報」(Philadelphia Inquirer)分析DOGE資料發現，賓州過半已發布合約，與白宮擬削減的住房和城市發展部、消費者金融保護局 (Consumer Financial Protection Bureau)有關，賓州名單上約有57%公司由少數族裔、退伍軍人或女性擁有。

總部位於費城的律師和律師助理外包公司Jurisolutions在賓州名單上有五份聯邦合約，其中兩個合約與消費者金融保護局有關，由於金額3000萬元較高而成為DOGE針對目標，但該公司執行長托爾斯(Cindy Towers)說，其實那兩份合約未定最終金額。隨著聯邦合約被取消，負責該項的律師必須找其他工作。

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