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賓州長簽行政令強化人力 優先錄取聯邦解聘工

編譯周芳苑／綜合報導
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賓州州長夏皮羅 (Josh Shapiro)5日簽署行政命令，要求州府優先雇用聯邦被解聘人員，填補目前5600個職缺，他聲稱，這麼做並非對被裁公務員的慈善之舉，而是藉此強化州府人力。

總統川普和億萬富翁顧問馬斯克主導的政府效率部(Department of Government Efficiency)繼續削減政府開支，全美和費城地區的試用期聯邦人員遭大規模裁減。

夏皮羅在州府招聘會外舉辦的記者會上說，相信州府可從離職聯邦人員的經驗和專業中受益。他說，2024年聯邦約雇用了賓州約10萬3700名人，最近許多經驗豐富、才華橫溢的公務員可能失業或正在找新工作。

夏皮羅說，州府將公布目前與州級同等職位的聯邦職位清單；馬斯克主導的DOGE部門試圖引領被解雇人員轉進私營企業，夏皮羅則鼓勵續任公職。

賓州州府目前5600個職缺包括註冊護士、資訊科技主管、文書助理等，其中尚待釐清有多少與甫失業聯邦人員經歷相符。

負責監督賓州和德拉瓦州聯邦員工的美國政府僱員聯合 (AFGE) 第三區全國副主席格洛弗(Philip Glover)表示，工會約500名在賓州工作的聯邦人員申請了失業，夏皮羅的行政令將有助成員尋得新職。

賓州鄰近州也採取行動，協助該州被辭退的聯邦工作人員。例如新澤西州勞工和勞動力發展部(New Jersey Department of Labor and Workforce Development)重點介紹失業資源和職業服務；新州約有五萬名聯邦員工，越來越多人已申請失業金。

馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)希望採取與夏皮羅類似的作法，將遭解雇聯邦人員納入州府團隊。

賓州 馬斯克 新澤西州

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