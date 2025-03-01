新州麻疹患者就診時接觸他人 已2人確診

新澤西州衛生廰 (Department of Health)官員證實該州近日新增兩個麻疹病例，感染源是最近曾經出國的伯根郡(Bergen County)居民。染病患者都未接種疫苗 。

第一例2月14日提報，患者9日在伯根郡恩格伍德醫院(Englewood Hospital)急診室就診時可能已接觸其他人。衛生官員稱，已發現另兩個病例，都與原始患者有密切接觸。

媒體 NorthJersey.com 報導，原始患者可能另在哈肯薩克大學醫學中心(Hackensack University Medical Center)以及李堡(Fort Lee)一家緊急護理機構傳播病毒。

官員稱，兩名新增病例已被隔離，大大降低進一步傳播的風險。

衛生部門敦促居民查看並確認疫苗接種紀錄是最新的，尤其是用以預防傳染性極強病毒的麻疹-腮腺炎-德國麻疹疫苗(measles-mumps-rubella vaccine)；可藉助應用程式Docket App 驗證免疫接種紀錄。

全美各地麻疹病例激增。

新州官員說，德州 西部農村爆發疫情 ，一名未接種疫苗的兒童死亡，是全美2015年以來這種呼吸道疾病死亡首例；這一波麻疹疫情是德州近 30 年來最大一次疫情，上個月爆發以來，九郡出現 124 起病例。

疾病防治中心(Centers for Disease Control and Prevention)每周五更新麻疹爆發統計數據。2月20日當週，阿拉斯加、加州、喬治亞、新澤西、新墨西哥、紐約、羅德島州和德州共通報93個麻疹病例。

麻疹正在全球蔓延，是傳染性極強的病毒，感染者咳嗽或打噴嚏時會經由空氣傳播。症狀通常在接觸後7至14天出現，包括高燒、咳嗽、流鼻水、流淚和紅疹；嚴重併發症有肺炎、腦炎，極少數導致死亡。