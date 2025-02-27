美加關係緊張 澤西海岸憂加國旅客流失

美加關係緊張，新州阿瓦隆市郊的龐德羅莎露營地，近來收到不少加拿大旅客取消小木屋預約的電話。(龐德羅莎露營地臉書)

美加關係在川普關稅和吞併威脅下日漸緊張，新州澤西海岸觀光 旅遊業者擔心失去加拿大 遊客生意，尤其一些早就預約好露營地的加拿大常客，近來紛紛打電話取消訂位。

阿瓦隆(Avalon)市郊龐德羅莎露營地(Ponderosa Campground)業主凱勒赫(Marcia Kelleher)說，多數是加拿大人預約的約40個度假小屋，近來卻友約10家加拿大人取消預訂，「他們每年都來，是我們最愛的常客，」她很擔心這種情況會成為趨勢。

一位往年都是在7月南下度假兩周以上的加拿大常客告訴她，取消預約的原因是美加兩國關係緊張，怕到時候拿不到入境簽證，「他們不想冒著拿不到入境許可的風險，乾脆取消預約，以免到時要付取消預約的費用。」

凱勒赫最近與其他澤西海岸露營場地業主見面時，大家都互吐苦水，包括通膨問題造成營業成本增加。

更靠近海岸的野木區(Wildwoods)也是加拿大人喜歡去的度假地，特別是講法語的加拿大人。大野木觀光協會會長貝拉斯可(Louis Belasco)說，「我們一向舉雙臂歡迎我們加拿大友人來度假。他們主要從多倫多、蒙特婁、魁北克 市等地方過來，我們希望他們明白，野木區一如往常的友善歡迎他們到來。」

野木區的旅館，不少連名稱都是加拿大地名或慣用詞，如「皇家加拿大」(Royal Canadian)、魁北克、百合花(Fleur des Lis，魁北克旗幟)。

美國觀光協會說，加拿大是美國國際旅客的最大來源國，去年赴美旅遊人次達2040萬，替美國創造205億元觀光收入，支持14萬個觀光業職位。協會估計，如果來美人次少10%，就會減少21億元收入、1.4萬個就業機會。

梅伊角郡(Cape May)觀光局1995年起就在蒙特婁設有辦公室，也仰賴外聘顧問打造澤西海岸的觀光品牌。