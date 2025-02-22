「合眾國號」合眾國號郵輪駛離費城 將變身全球最大人工礁

美國郵輪「合眾國號」，19日離開費城德拉瓦河岸碼頭。(合眾國號郵輪臉書)

1952年首航時，創下來往大西洋兩岸最快速度的美國郵輪 「合眾國號」，19日離開費城 德拉瓦河岸碼頭，走完最後旅程後，將成為全球最大人工礁。

這艘長達1000呎的巨型郵輪會被拖到阿拉巴馬州的墨比爾(Mobile)，在那裡完成準備工作後，沉入佛羅里達州州奧卡魯薩郡(Okaloosa County)外海的墨西哥灣海底，成為世上最大型的人工魚礁。

該郡官員預期，「合眾國號」沉船人工礁，連同現有的500多個人工魚礁，會吸引更多潛水和海釣客，每年可為當地觀光 業帶來數百萬元的收益。

不過，官方估計，買下這艘歷史性郵輪，將它轉化為觀光資源的總成本不下於1000萬元，整個清理、轉運和沉沒作業，至少需要一年半的時間。

「合眾國號」見證美國造船工程界的一大成就，它不但載客，還兼做軍用，一次運載數千名部隊。首航大西洋，來回平均速度達356節或每小時41哩(66公里)，單程只費3天10小時又40分鐘，比「皇后瑪麗號」足足快了10小時。這紀錄迄今仍保持。

「合眾國號保護協會」主席蘇珊·吉布斯 (Susan Gibbs)是郵輪設計師的孫女。她說，「這艘船將永遠象徵我國的國力、創意與堅韌。在她展開步入新家的歷史性旅程之際，我們祝她一帆風順！」

曾經載運全球數百萬人的「合眾國號」1969年變成後備船，後來數度易手，業主一個個都想發展出新的經營模式，無奈時不我予，最後停靠在費城河岸碼頭虛耗歲月，終至退休「養老」年齡。

奧卡魯薩郡主席龐德(Mel Ponder)指出：「讓合眾國號有機會安息於我們海岸邊，這是一項遺產，也是一代人的記憶。」蘇珊·吉布斯說，改造成人工魚礁後，將成為「海面上與海面下最獨特的歷史景點。」