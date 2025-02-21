聯邦凍結經費 新州快速充電站開不了工

快速充電站可在20-60分鐘內，充滿電動車電池的80%。(EVgo臉書)

新澤西州獲聯邦億元經費設置電動車 快速充電站，然而還沒開始建造，資金就遭川普 政府凍結。

川普2月初頒布總統令，待「全國電動車基礎建設」計畫新指南出爐、重新核定後，獲准的州才能收到聯邦撥款。

國會2021年通過的「兩黨基礎建設法」核定75億元建設電動車充電站，其中50億撥付給州政府，用來建設高速公路快速充電站。

快速充電站可在20-60分鐘內，充滿電動車電池的80%，讓電動車繼續上路。一般充電站要好幾個小時才能達到同等功效。

這也是拜登政府2050年零排放環保目標的一環，新州 州長墨菲完全贊同。

但地圖集公共政策(Atlas Public Policy)顧問公司分析員布隆吉維茨(Kelsey Blongewicz)說，新州原來分到的1.04億元被川普行政命令凍結，因聯邦公路局上周宣布，各州須根據新的實施指南，重新申請快速充電站設置補助，獲准後才可獲得補助。

該公司表示，預定分五年撥付的這筆經費，新州已收到多少，是否不受新命令影響，目前還不清楚，其餘款項是否能按原法案分配，也在未定之天，主要因為川普凍結聯邦經費的命令，不同的法官做出了不同的裁決。

新州運輸廳發言人加蘭巴(Lizzy Galamba)指出，該廳去年12月已將2100萬元快速充電站的建造工程承包給一家廠商，「合同文件還沒最後定稿、簽署，因此，也還沒開工，本廳正在檢討川普新政是否對本案產生任何衝擊。」

布隆吉維茨說，川普的行政命令可能延宕2024年已啟動的電動車基礎建設工程。

目前已有14州57個快速充電站在「全國電動車基礎建設」計畫支助下營運，好幾百個正在建造。