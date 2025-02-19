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費城協勝公會2025春節聯歡宴會 喜慶歡樂

費城訊／圖文：彭林
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舞獅采青儀式右至左依次為：周夢湘、黃麗華、麥鵬、張善星、黃仕初、陳姿、李柱燊、李志強、白杰熊、伍銳賢、徐福群、張德瑞、王唐德。
舞獅采青儀式右至左依次為：周夢湘、黃麗華、麥鵬、張善星、黃仕初、陳姿、李柱燊、李志強、白杰熊、伍銳賢、徐福群、張德瑞、王唐德。

2月10日晚，費城協勝公會在東方明珠酒樓舉辦蛇年新春聯歡會，500多位各界中西嘉賓、政府官員到場致賀。東方明珠內高朋滿座，燈火輝煌，彩色氣球高掛，猶如歡樂的海洋，眾人一起感受蛇年春節的濃濃年味。

「金蛇賀歲迎春至，鴻運齊天及地來」，隨著春節傳統節日的申遺成功，春節成為全球共慶的節日。春節的影響力跨越了國界，向世界展現著中華文化的獨特魅力與深厚底蘊。在熱鬧歡呼的舞獅賀歲及協勝公會鑼鼓隊的敲鑼打鼓中，聯歡宴會拉開序幕。台北駐紐約經濟文化辦事處李志強大使，元老團主席伍煥鵬、元老伍銳賢、白杰熊、黃仕初，洪門致公總堂總監堂李柱燊，中華公所董事長張善星、徐福群，美洲協勝公會元老陳姿，費城協勝公會主席黃麗華、張德瑞等僑領共同主持瑞獅採青儀式。

李志強大使致辭表示，感謝費城協勝公會長期堅定的支持經文處的工作，在陳姿等元老的帶領下，會員們團結互助、凝心聚力、為僑胞謀福祉，成績有目共睹。冀望持續秉承優良傳統，會務更創輝煌。經文處會與大家站在一起，祝各位蛇年大吉，闔家幸福安康。與此同時，李志強向潘振泉、黃麗華、張德瑞頒發了僑務委員會賀狀。

主席黃麗華致歡迎辭，感謝列位前輩的信任，令其有機會連任新屆主席。在新的一年里，將聽從使命，盡忠職守，秉承義氣團結，忠誠為公的宗旨，與協勝兄弟姐妹們一道，將協勝公會的會務發揚光大。

賓州參議員Nikil Saval、費城市長亞裔委員會主席陳威、費城市議員Mark Squilla、費城國際事務理事會總顧問闕光賢、張善星、徐福群，費城檢查署總檢察長Larry Krasner等紛紛致詞，為來賓送上新春祝福，祝願嘉賓們蛇來運轉，好運常伴，平安喜樂，各僑團僑社緊密團結，攜手共進，會務發展蒸蒸日上。賓州州長亞太裔事務委員會主任Razin Karu向協勝公會頒發了賓州州長賀函，Nikil Saval頒發了賓州州議會賀函，闕光賢頒發了費城市長賀函。

主席張德瑞致答謝辭，祝嘉賓們蛇年如意步步高，事業有成步步贏。協勝外交專員馬駿介紹了到場的西賓。與此同時，協勝辦春宴不忘公益，為培育英才, 向天主教培德學校、華埠民藝特許學校贈送了教育基金。希望弘揚中華傳統文化，培育下一代為社會多做貢獻。

娛樂節目歌舞表演精彩不斷，音樂舞蹈無國界。陳姿與吳月仙合唱了黃梅戲，並與李柱燊太太芳姐合跳了叉叉舞；費城協勝、洪門、安良三堂僑領合唱了《勝利雙手創》，協勝開心、五一、喜悅、歡樂、COCO快樂、富貴、彩虹、快樂舞隊送上精彩的舞蹈，姐妹們傾情演出，將中華集體舞演绎出別樣的風采。眾來賓互賀新年事業、財運、生活都順心如意，大吉大利，收穫一整年的開心好運！聯歡會由王唐德、周夢湘、劉榮任主持。

接收賓州州長賀函。
接收賓州州長賀函。

費城 春節 賓州 華埠 亞裔

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