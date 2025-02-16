新州餐館工16%是無證移民 業者嚴陣以待ICE

新州一家海鮮批發公司不久前遭ICE突襲。 (海洋海鮮批發臉書截圖)

據估計，新澤西州 餐館工作人員中，有16%是無證移民 ，約4萬4000人；在聯邦移民暨海關執法局(ICE)日前突襲紐瓦克一家海鮮公司，沒有逮捕令卻拘留無證移民和美國公民後，北澤西餐飲業大受震撼，紛對因應類似的無預警搜查嚴陣以待。

餐廳和酒吧是新州 最多無證移民的行業之一。 蒙特克萊爾(Montclair)餐飲業Paper Plane Coffee公司創辦人埃切韋里(Jonathan Echeverry)說，一些工作人員都有綠卡、有證件，但政府拘留正在積極辦理移民手續者，真的令人感到害怕。

埃切韋里和其他餐廳老闆努力適應新的移民執法行動，相互討論他們的權利、與執法人員接觸的程序、並且找方法讓社區更了解移民對當地餐廳的貢獻。

新州「Make the Road」等移民權利組織也在努力，負責人卡利南 (Sara Cullinane)說，他們正準備採取重大行動。

ICE 堅稱其目標是有犯罪紀錄的移民，在紐瓦克和紐約市，被捕者多半是在美已被定罪或正在等待定罪的無證移民。但事實上也會逮捕唯一罪名是非法入境的移民，以及可能持有證件、被允許入境並定期向移民官員報到的移民。

風聲鶴唳下，處處都有移民工人因為害怕被抓而缺勤；卡利南說，已發生寒蟬效應，對新澤西和紐瓦克這樣的移民社區來說是個問題。但新州餐飲與酒店協會(NJRHA)會長克里姆(Daniel Klim)說他並未看到任何跡象顯示人們因怕移民執法而不上班。

新州約29%的工人在外國出生，45%小型企業由有證或無證移民經營。移民創造1940億元經濟產出。

新州數十家餐廳和相關企業關門，參與全國性的「無移民日」(A Day Without Immigrants)活動，強調移民對經濟發展不可或缺。

業者也透過義賣支持移民權益團體、宣導移民權利。餐飲業制定與 ICE 互動的規程，告知員工一旦被突襲時該怎麼做。 NJRHA 於2月舉辦移民法和資源網絡研討會，獨立餐廳聯盟(Independent Restaurant Coalition)為成員提供大量資源，另有埃切韋里這樣的小公司老板直接培訓員工。