美國梅洋同鄉會成立慶典暨迎新春聯歡宴會 喜慶洋溢

在向裕韜鑒誓下，梅洋新屆領導層職員宣誓就職。前排右6為主席鄭經春。

金蛇舞動迎新年，喜氣盈門好運來。2月9日，美國梅洋同鄉會成立慶典暨迎新春聯歡宴會，假華達海鮮酒家舉行，酒樓筵開40余席，中國駐紐約總領事館向裕韜領事、王隆浩領事，與500多梅洋鄉親暨各界僑領、社區商界精英人士歡聚一堂，暢敘家常，感受中國春節 的喜慶與溫暖，其樂融融共慶佳節。

莊嚴的中美兩國國歌，拉開了慶典序幕。新任主席鄭經春致歡迎辭，感謝父老鄉親們對其的支持與信任，感謝所有為此辛勞付出的兄弟姐妹們。今天的慶典是梅洋鄉親的驕傲，梅洋同鄉會的成立，是為在美梅洋僑胞搭建團結互助的平台，是聯絡情誼、共促發展的紐帶，展示梅洋鄉親在海外的凝聚力及對家鄉的深情。本人定會盡己所能，恪盡職守，不負眾望，心繫家鄉公益事業，攜手共進，弘揚中華文化，兢兢業業為鄉親服務，把梅洋同鄉會打造成鄉親們溫暖的家。祝願在座嘉賓身體健康，平安吉祥，鴻運當頭。

在向裕韜監誓下，鄭經春接過印鑒，梅洋新屆領導班子宣誓就職。向裕韜致辭表示，今年中國春節申遺成功，聯合國把中國的春節列入了世界文化遺產，中國年成為世界年，春節成為全球共慶的節日，這是全世界華人的驕傲。梅洋鄉親積極參與家鄉經濟建設，搭建中美友好橋梁，團結凝聚旅美鄉親，為家鄉和祖國的公益慈善教育和經濟文化建設做了許多貢獻。祝願在第一屆領導班子的帶領下，會務發展順利，紅紅火火，一年更比一年好。

協勝元老陳姿、賓州 州長亞裔 委員會主席陳威、餐館協會董事長楊忠瑞、連江同鄉會主席劉用武、佛州 西岸華商會名譽主席王祥財等僑領紛紛致辭，讚揚梅洋鄉親互助互愛，慶典活動增進了理解，梅洋村人傑地靈，山清水秀，以梅花盛景而得名，獲得福建省最美的國家級生態休閒鄉村稱號。陳威並宣讀了賓州州長賀函，夏皮羅州長表示中國新年象徵著幸運、幸福與繁榮，在不同社區間架起溝通的橋梁，促進了社區團結與和諧，他還強調了亞洲文化在賓州多元社會結構中的重要性。顧問林應章宣讀了賓州參議院賀函。

議長劉用莊致答謝辭，執行主席吳新春、榮譽主席吳水崧亦送上了新春美好的祝福。祝願所有人蛇年大吉大利，財源滾滾來！

與此同時，梅洋向全體領導層成員頒發了聘書。柳碧英、吳發弟、劉秀瑜、吳崧姜、劉用勝、劉德華 、劉必新分別宣讀了連江縣江南鎮歸國華僑聯合會、福州市歸國華僑聯合會、福建省連江縣歸國華僑聯合會、香港連江聯誼會、連江縣江南鎮梅洋村僑聯、中共連江縣江南鎮梅洋支部委員會、梅洋村劉氏宗祠發來的賀電，祝賀聯歡會圓滿成功。

娛樂節目及抽獎環節掀起了晚宴高潮，會場變成了歡樂的海洋，美酒佳餚，眾人共同沈浸在春節的熱鬧氛圍中，一起感受蛇年春節的喜慶年味。