ICE抓人假影片瘋傳 新州一家薩爾瓦多餐廳無人敢上門

家族經營的新州聯合城(Union City)的薩爾瓦多餐廳La Pupusa Loca，在ICE抓捕假影片傳出前，生意一直不錯。(餐廳臉書截圖)

位於新州聯合城(Union City)的薩爾瓦多餐廳La Pupusa Loca，因為影音分享平台抖音 (TikTok)上一則造假的海關暨移民 執法局(ICE)影片而大受衝擊；儘管影片僅出現餐廳外觀，但西班牙語旁白稱，武裝人員衝進餐廳並逮捕多數顧客，而該假造影片吸引140萬次點閱，導致這家原本備受歡迎的餐廳變得無人敢上門。

La Pupusa Loca第一家店於1989開張，是家族企業。32歲店長巴雷拉(Elio Barrera)面對空蕩蕩的餐廳，滿臉擔憂說，生意慘澹的情況已近一周，以拉丁裔為主的忠實顧客現在都不敢上門。

他可以理解人們對政府移民突襲檢查的恐懼，但不幸的是，社群媒體 有很多不肖分子利用這種恐懼獲取流量。

讓La Pupusa Loca成為受害者的抖音假視頻在網路瘋傳，影片中只播放位於聯合城的餐廳外景，西語旁白極為聳動，聲稱武裝人員衝進餐廳並逮捕大多數顧客；又說，這似乎是個普通夜晚，播放著喧鬧的音樂，有笑聲、飲料……直到「砰！」門突然被踢開，紅色和藍色的燈光照亮所有顧客臉上的恐懼。

之後還虛構配上旁白描述武裝人員大喊「不許動！」及現場玻璃杯四處亂飛等。

巴雷拉向抖音舉報該影片違反「虛假訊息規定」(misinformation policy)，直至6日媒體報導後，該影片才被刪除。

在1000多條評論中，人們擔心在類似突襲行動中被抓，還有人擔心親人可能出去吃飯就再也回不到家。

La Pupusa Loca位於帕特森(Paterson)的分店生意也大幅下滑。

巴雷拉說，他現在唯一希望是餐廳盡快恢復正常。