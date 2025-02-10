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擴大投資醫療、教育 賓州州長預算破500億

編譯周芳苑／綜合報導
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賓州州長夏皮洛的預算提案，將醫療和教育列為兩大投資重點。(夏皮洛臉書)
賓州州長夏皮洛的預算提案，將醫療和教育列為兩大投資重點。(夏皮洛臉書)

賓州州長夏皮洛 (Josh Shapiro)日前在年度演講中，提出總額515億元的州預算，首度超過500億大關，呼籲對醫療保健和教育大力投資，在面臨巨額預算赤字下提高州府效率。

賓州今年支出比前一年多8%，將超出收入45億元。夏皮洛稱，應開闢新的收入來源解決赤字，包括對娛樂性大麻和「技能遊戲」(skill games)課稅、以及動用賓州應急基金中從聯邦疫情救濟撥出的額外16億元。

夏皮洛在州眾議院和參議院聯席會上發表90分鐘慷慨激昂的演講。

真正達成預算協議的閉門談判要到夏天才進行，預算定案截止日是6月30日。

夏皮洛預算提案將重點轉向經濟和勞動力發展，希望將賓州打造為更多人願意生活和工作的地方，也突顯出他致力保持角逐2028年總統大選的領先地位。

夏皮洛的預算提案將醫療和教育列為兩大投資重點。

賓州聯邦醫療補助(Medicaid)管理醫療組織所獲州府資金增加25億元，增幅最大，這些機構是賓州簽約提供醫療補助福利的健保業者。特拉華郡醫療機構Crozer Health的私人所有者已申請破產並威脅關閉該醫院，夏皮洛聲稱私人股權拖累賓州醫療保健行業，他不再允許。

對於公立學校，夏皮洛希望向新的適足性公式和稅收公平補貼投入5.26元，這是為解決不合憲資金制度而創建的機制；還將對基礎教育、特殊教育各加碼投入數千萬元。

提高效率是另一重點。夏皮洛提出減稅和改革措施，包括加速降低企業淨所得稅，希望兩年內將企業淨所得稅稅率降低0.75%，而不是原定的每年0.5%。

兩院共和黨領導人都表示，州長應想辦法削減開支。

針對增加收入，夏皮洛再次強烈呼籲州府批准每小時15元最低工資、 9元小費工資，州府辦公室估計這將從稅收等來源注入5150萬元新收入。州府辦公室並估計，夏皮洛所提的主要收入來源技能遊戲和娛樂性大麻將約帶來9億元。

對於娛樂性大麻，收入來自許可費、 20%零售稅收入；針對技能遊戲，夏皮洛將不受監管的遊戲機稅率提高到52%，與賭場或加油站的老虎機稅率相同。

賓州 預算 大麻

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