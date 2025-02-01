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推出「驕傲男孩」漢堡 新州1餐廳挨批

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州Aqua Blu Kitchen& Cocktails餐廳後在臉書稱，推出驕傲男孩漢堡為無知之錯。(餐廳臉書截圖)
新澤西州Aqua Blu Kitchen& Cocktails餐廳後在臉書稱，推出驕傲男孩漢堡為無知之錯。(餐廳臉書截圖)

新澤西州Aqua Blu Kitchen& Cocktails餐廳1月下旬推出期間限定的「驕傲男孩」(Proud Boys Burger)招致撻伐，老闆娘凱西‧瓦利亞萊(Cathy Varriale)遺憾表示，那是「無知的無心之過」。

澤西日報(The Jersey Journal)報導，驕傲男孩漢堡在1月23日出現在該餐廳的菜單上，內容寫道該漢堡由「白人起司(white American cheese，美式白起司)、多層真相洋蔥圈(onion ring layers of truth)、抵抗黃瓜(resilience pickles)、自由薯條(freedom fries)、取消文化涼拌捲心菜(cancel culture coleslaw)，以及自由醬料(liberty sauce)」組成。

驕傲男孩是個極右派極端主義組織，且被總部位於阿拉巴馬州蒙哥馬利的「南部貧困法律中心」(Southern Poverty Law Center)列為仇恨團體。

顧客將前述菜單發布到社群媒體後，迅速引發熱議和撻伐；Aqua Blu Kitchen& Cocktails已將電話中斷數日，餐廳電郵也被灌爆。

過去八年來，Aqua Blu每周四都會做「主題漢堡之夜」，以往的菜名以球隊或餐廳的常客命名。瓦利亞萊表示，驕傲男孩的漢堡名稱，由廚師們集思廣益後決定。她說自己並不知道什麼是驕傲男孩。

Aqua Blu透過臉書(Facebook)貼文道歉，表示將「反省並從中汲取教訓」，同時關閉評論，但卻未能阻止人們的反彈聲浪。

瓦利亞萊表示，有人打電話來指餐廳支持納粹，威脅要在建築物外抗議，讓她壓力山大。

瓦利亞萊接受新澤西先鋒報(NJ Advance)訪問時表示，「這簡直是一場惡夢，我們誠心道歉，那是個錯誤、愚蠢且無知的決定，我們不支持仇恨或納粹主義之類的意識形態。」

2023年，驕傲男孩的四名領袖因煽動2021年1月6日國會暴亂而被定罪。川普總統回任後，塔里歐及其同夥和另外1500多名罪犯，上周獲得川普特赦。

新澤西州 納粹 川普

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