我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金磚國家挑戰美元？川普重申：將面臨100%關稅

反制DeepSeek 美議員籲收緊輝達H20晶片出口限制

新州北部慈濟學校 台灣華語文學習中心開幕

【新澤西訊】
新澤西北部慈濟人文學校「台灣華語文學習中心」於1月25日開幕。(TCML提供)
新澤西北部慈濟人文學校「台灣華語文學習中心」於1月25日開幕。(TCML提供)

新澤西北部慈濟人文學校「台灣華語文學習中心」日前開幕，慈濟美國新澤西分會執行長張慈今陪同雪松林市(Cedar Grove)副市長Michele Mega、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、新澤西中文學校協會董事戴松昌，以及社區人士一同見證。

慈濟新澤西分會也同時舉行「歲末祝福感恩會」，回顧慈濟基金會2024年在全球的慈善工作，並分送新年紅包與信眾結緣。

2020年12月，台美雙方簽署「台美教育倡議」(Taiwan-U.S. Education Initiative)，旨在提供一個架構讓美台雙方增加教育交流，擴大雙方教育合作計畫，使全球有意學習華語文的人士，能在一個不受言論審查與限制的環境下，自由學習中文語言。

中華民國僑務委員會於2021年6月起在海外設自「台灣華語文學習中心」(Taiwanese Center for Mandarin Learning, TCML)，推動海外華語文學習計畫，並以18歲以上、非華語文化背景的社區人士為招生對象。

陳永豐表示， 目前全球已成立84所台灣華語文學習中心，其中在大紐約區與慈濟合作有四所，透過TCML提供語言及文化學習的環境，發揚台灣特有的文化。

戴松昌指出，全球學習華語文人口日增，TCML成為重要平台，在賓州、康州、紐約及新澤西已設立了14所，慈濟人文學校擁有豐富資源，可以讓學生認識台灣文化的多元性，有助於了解台灣的自由民主價值。

Michele Mega則表示，慈濟對社區服務不遺餘力，尤其近日的洛杉磯大火，慈濟立即伸出援手。蛇年到來，市政廳一如既往，持續與慈濟合作推動社區服務。

新澤西北部慈濟人文學TCML負責人黃慈承表示，通過學習華語文，開啟全新的視野，連結多元的世界和跨文化的驚喜。TCML中心主任張怡慧表示，慈濟人文學校提供非華語的學員，一個不僅是學習華語的機會和環境，更希望能夠是一個文化交流的平台。

華語文教學將運用學習中心實體教室進行授課，使用電腦及投影設備教學，教學方式以實體為主，線上為輔。上課時間可任選星期五上午10點至下午1點或星期日上午10點至下午1點，地點在150 Commerce Road, Cedar Grove, NJ 07009。報名請至人文學校網站https://tzuchi.us/academy/northern-nj。

TCML活動中表演祥獅獻瑞 。(TCML提供)
TCML活動中表演祥獅獻瑞 。(TCML提供)
雪松林市副市長Michele Mega(右六)、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐(...
雪松林市副市長Michele Mega(右六)、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐(右四)及慈濟美國新澤西分會執行長張慈今(左六)等為新澤西北部慈濟人文學校「台灣華語文學習中心」開幕剪綵。(TCML提供)
信眾在慈濟美國新澤西分會「歲末祝福感恩會」活動，捐出撲滿的儲蓄。(TCML提供)
信眾在慈濟美國新澤西分會「歲末祝福感恩會」活動，捐出撲滿的儲蓄。(TCML提供)
紐約華僑文教服務中心主任陳永豐(右)參觀TCML示範教學。(TCML提供)
紐約華僑文教服務中心主任陳永豐(右)參觀TCML示範教學。(TCML提供)

慈濟 新澤西 中華民國

上一則

資深房地產投資顧問王芳預測 川普重新就職後 美國房地產市場的趨勢

下一則

喬州出現首個「殭屍鹿」病例

延伸閱讀

台灣會館鄉親 金蛇報喜迎新年

台灣會館鄉親 金蛇報喜迎新年
援助災民 慈濟贈逾26萬現金卡

援助災民 慈濟贈逾26萬現金卡
慈濟持續救援洛杉磯野火災民 發現金卡、急救物資

慈濟持續救援洛杉磯野火災民 發現金卡、急救物資
費城中華公所舉行2025新屆職員就職典禮

費城中華公所舉行2025新屆職員就職典禮

熱門新聞

庫克郡警長辦公室定期在芝城華埠廣場協助改善治安的行動，22日被風聲鶴唳的華社誤傳為ICE執法。(讀者提供)

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

2025-01-23 09:53
邊境沙皇霍曼26日坐鎮芝城監督移民突襲。(緝毒局芝加哥辦公室X截圖)

芝城華人快遞員 遭ICE探員當街攔停

2025-01-27 09:36
ICE本周預計將持續在芝城執法。(ICE公布影片截圖)

持綠卡也未倖免 芝城男有犯罪紀錄遭ICE逮捕

2025-01-28 11:14
川普政府凍結聯邦撥款生效前，聯邦白卡支付系統提醒支付可能延遲或被拒。(PMS官網截圖)

凍結聯邦撥款美東下午5時生效 伊州現已無法進白卡支付系統

2025-01-28 14:06
聯邦調查局24日宣布，涉嫌開槍殺害邊境巡警梅蘭德的21歲華盛頓州女子楊卜拉特已被逮捕。(取自聯邦調查局官網)

美加邊界巡邏員遭槍殺 多虧旅館員工密報逮一女

2025-01-24 20:58
新澤西州開普門郡女老師卡隆(Laura Caron)被控性侵未成年男學生。(開普門郡拘留所)

新州女教師涉性侵同住13歲男生「每周兩次」生1女超像他

2025-01-23 12:41

超人氣

更多 >
這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關
撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」
DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況