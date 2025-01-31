新州北部慈濟學校 台灣華語文學習中心開幕

新澤西北部慈濟人文學校「台灣華語文學習中心」於1月25日開幕。(TCML提供)

新澤西 北部慈濟 人文學校「台灣華語文學習中心」日前開幕，慈濟美國新澤西分會執行長張慈今陪同雪松林市(Cedar Grove)副市長Michele Mega、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、新澤西中文學校協會董事戴松昌，以及社區人士一同見證。

慈濟新澤西分會也同時舉行「歲末祝福感恩會」，回顧慈濟基金會2024年在全球的慈善工作，並分送新年紅包與信眾結緣。

2020年12月，台美雙方簽署「台美教育倡議」(Taiwan-U.S. Education Initiative)，旨在提供一個架構讓美台雙方增加教育交流，擴大雙方教育合作計畫，使全球有意學習華語文的人士，能在一個不受言論審查與限制的環境下，自由學習中文語言。

中華民國 僑務委員會於2021年6月起在海外設自「台灣華語文學習中心」(Taiwanese Center for Mandarin Learning, TCML)，推動海外華語文學習計畫，並以18歲以上、非華語文化背景的社區人士為招生對象。

陳永豐表示， 目前全球已成立84所台灣華語文學習中心，其中在大紐約區與慈濟合作有四所，透過TCML提供語言及文化學習的環境，發揚台灣特有的文化。

戴松昌指出，全球學習華語文人口日增，TCML成為重要平台，在賓州、康州、紐約及新澤西已設立了14所，慈濟人文學校擁有豐富資源，可以讓學生認識台灣文化的多元性，有助於了解台灣的自由民主價值。

Michele Mega則表示，慈濟對社區服務不遺餘力，尤其近日的洛杉磯大火，慈濟立即伸出援手。蛇年到來，市政廳一如既往，持續與慈濟合作推動社區服務。

新澤西北部慈濟人文學TCML負責人黃慈承表示，通過學習華語文，開啟全新的視野，連結多元的世界和跨文化的驚喜。TCML中心主任張怡慧表示，慈濟人文學校提供非華語的學員，一個不僅是學習華語的機會和環境，更希望能夠是一個文化交流的平台。