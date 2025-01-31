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新州多家助難民組織 遭川普政府截斷經費

編譯徐薏茹／綜合報導

新澤西州難民安置組織表示，上周他們突然被切斷聯邦資金，這些資金原本用於協助收容剛來到新州的難民，並提供食物。

人口、難民和移民局(PRM)24日下午5時左右寄送警告信給10家與聯邦政府合作的難民安置機構，信件在川普上任後幾日寄出。這些機構包括新州幾個與宗教相關的組織。

Interfaith-RISE創辦人凱普-戴爾(Seth Kaper-Dale)說，該機構的聯邦資金突然消失了，「這對我們來說很糟糕。」

新州其他受影響的機構包括紐瓦克總教區天主教慈善會(Catholic Charities)、天主教肯頓教區(Camden)、Metrowest猶太人就業服務(Jewish Vocational Service)、Greater Bergen Community Action。

川普上周中止移民安置計畫，數千名逃離戰爭和迫害的難民陷入困境，這些難民已經獲得聯邦批准，可以住在美國。

新州公共服務廳(Department of Human Services)發言人表示，新州官員已經知道警告信通知的消息，正與社區夥伴合作，以了解對難民組織影響的程度。

發給難民組織的通知信表示，聯邦官員將審查並決定是否持續、調整或永久終止難民計畫的資金。

由於資金中斷，Interfaith-RISE已經裁掉約20%的員工，並將全職員工轉為兼職人員，該組織希望籌募私人資金以繼續運作，但捐款很難填補缺口。

在澤西市(Jersey City)設有一據點的教會世界服務社(Church World Service)是新州為難民提供服務的七個機構之一，該組織敦促川普政府和國會立即恢復資金

教會世界服務社主席兼執行長桑托斯(Rick Santos)在聲明中表示：「如今，我們國家承諾支持的數百萬弱勢群體被遺留在危險中，沒有說明他們是否或何時能再度獲得救命援助。」

「這一突然的行動是放棄我們的惻隱之心價值，拋棄我們國家作為人道救援全球領袖的驕傲歷史。凍結這一重要資金會讓世界上最具風險性的社群被忽視。」

新州 川普 移民

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