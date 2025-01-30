經費縮減1300萬 新州1學區擬關校、併校

由於新澤西州 府新學年經費少了1300萬元，新州 傑克遜教育委員會(Jackson Board of Education)提案，該學區 可能關閉一所中學、並整併兩所高中。

傑克遜教育委員會日前舉辦公開論壇，委員會工商管理員巴金斯基(Dan Baginski) 表示，州府援助已從2017-18學年度的4960萬元減少到本學年的2340萬元。

學區負責人波米利(Nicole Pormilli)說，由於州府援助削減、入學人數減少，該學區特別成立委員會為未來制定計劃；經考量後決定，上上策是關閉戈茨中學(Goetz Middle School)，而後出售或出租。之後將以麥考利夫中學(McAuliffe Middle School)為學區裡的高年級小學，專收五、六年級學生。

傑克遜紀念高中(Jackson Memorial High School)將成為學區裡專收七、八年級學生的唯一高中；傑克森自由高中(Jackson Liberty High School)招收九至12年級學生。

根據擬議的學區重劃，幼兒園到四年級所有學校都不受影響。

波米利說，學區重規劃約可降低 800萬元成本、創造租售校舍的潛在收入。

巴金斯基提到，假如學區不採取行動，將失去200多個職位及大量課程，而且班級規模大增、設施無法維護、既有結構難改善。

傑克遜教育委員會可能2月5日下午6時在傑克遜紀念高中舉辦的下次會議上，對重整提案進行表決；屆時將舉辦另一場公開論壇。

包括家長和學生在內的許多居民在日前的論壇上發言，並提出交通擁堵、公車乘坐時間延長以及學生生活品質變化等問題。

如果委員會最終決定關閉其中一所學校，將是該學區多年來的第二次關校。

由於州府援助減少，去年關閉區內六所小學裡人數最少的西爾維亞·羅森瑙爾小學(Sylvia Rosenauer Elementary School)，還裁減70個工作崗位；該校所在地後來被轉售給傑克遜的Bais Yaakov學校。

巴金斯基補充，租售另一校產的潛在收入，可望為學區帶來新收入，並永久降低營運成本。