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新州8公校齊慶春節 逾250師生共襄盛舉

記者劉偉／新州報導
品嚐美食。(主辦方提供)
品嚐美食。(主辦方提供)

新澤西州八所公立學校日前齊聚羅格斯大學學生中心參與春節慶祝，這場由學生設計、主持及參與的活動，透過文藝演出、展覽和美食，介紹中國傳統文化，約250多名師生出席感受中華文化的獨特魅力。

該活動由新澤西亞裔青年學生領袖聯盟與新澤西州中文教師學會主辦、羅格斯大學(Rutgers University)東亞語言與文化系協辦，全美華人聯盟贊助。

活動主持人由Rutgers Preparatory School的學生Avery Minion和Kelli Chang擔任。新澤西州中文教師學會會長張世紅，感謝羅大和全美華人聯盟的支持，也謝謝參與師生合作。

羅格斯大學東亞語言與文化系的教授楊元辰也向在場師生送上新春祝福，她鼓勵學生們踊躍報考該校中文系，一同深入了解中華文化，共同推動中文教育事業的發展。

當天文藝演出精彩紛呈。Linden High School 學生的舞龍揭開序幕；其他還有Glen Ridge High School的老師Alex Hsieh表演「空竹迎新」、劉少林二胡演奏「賽馬」、Jose

Marti STEM Academy學生帶來「太極功夫扇」、Scotch Plains-Fanwood High School學生Alex Ho的Yoyo演出、Paramus High School學生劉曉妍的古箏「長相思」，以及胡海俊老師的京劇「天女散花」，節目最後在Hilltop Country Day School四到八年級學生的「龍龍的新年」歌舞聲中，畫下完美句點。

當天的文化展台也十分豐富多彩，有踢毽子、舞手帕、寫書法、品功夫茶、剪紙、寫對聯等。美食體驗更是大受歡迎，無論雞肉餃子、素春卷、左宗棠雞、家常豆腐、什錦炒飯等，還有糖葫蘆當點心，讓與會師生大飽口福。

品茶。(主辦方提供)
品茶。(主辦方提供)
舞龍開場氣勢時族。(主辦方提供)
舞龍開場氣勢時族。(主辦方提供)
學習書法。(主辦方提供)
學習書法。(主辦方提供)

新澤西州 華人 亞裔

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