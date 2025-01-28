賓州費城、維州部分學區 承諾庇護學生

費城學區督導沃特林頓(Tony B. Watlington Sr.，左二)承諾，學區將繼續執行「庇護學校」政策。(費城學區臉書截圖)

費城學區 2021年通過「庇護學校」(sanctuary schools)政策，以多項措施保護移民 學生和家庭免受聯邦移民單位調查。此政策顯然與川普執政方針相左，但費城學區督導沃特林頓(Tony B. Watlington Sr.)承諾，該政策依然有效，學區會繼續執行。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，沃特林頓日前發布一份致校方和家長的聲明，稱鑑於最近發生的事件，他重申費城學區承諾，所有學生，無論其種族、民族、移民身份、國籍、性別認同和表達、性取向、家庭狀況、宗教或個人能力，學區將遵守既有法律要求，保護學生受教育權利。」

沃特林頓還建議家長確保更新他們的緊急聯絡資訊，並提醒學區員工、志願者和承包商皆不得詢問或洩露有關學生或其家人的任何個人資訊，包括移民身份，除非法律要求並得到學區的移民及海關執法局(ICE)總法律顧問辦公室(Office of General Counsel)授權。

學區主席史崔特(Reginald Streater)表示，現任董事會致力於維護「庇護學校」，他不覺得該委員會將廢除該決議，「據我了解，根據憲法、根據最高法院的先例，所有學生都有權接受公共教育。」

依費城政策，如果移民及海關執法局(ICE)探員進入學區學校，校長或其指定保安人員應該盡可能將探員留在校外，檢查是否有任何傳票或逮捕令，並告知探員只有學區的ICE總法律顧問可以批准探員面訪學生。聯邦「家庭教育權利和隱私法」(Family Educational Rights and Privacy Act)禁止學校在未經家長同意下透露學生資訊。

馬里蘭州學區總監萊特(Carey Wright)日前發布了該州24個學校系統應如何應對聯邦移民機構的指導方針，維吉尼亞州的一些學校系統也正在效仿馬州做法。

維州費爾法克斯郡公立學校學區總監瑞德(Michelle Reid)表示，在處理有關移民學生的問題時，他們遵循包括1982年最高法院對Plyler v. Doe 案的判決條例，即所有兒童，無論移民身份，都有權利接受公共教育。

她還引用了1974年的家庭教育權利和隱私法案，該法案禁止學校收集學生或家庭的移民身分資訊。

威廉王子郡學校發布的指導方針稱，如果移民局人員或執法人員想要進入學校，必須「提供法律依據並等待該學區的批准，以保護學生和教職員工的權利」。