費城福建同鄉聯合會、賓州中國和平統一促進會 新春團年聚會 歡天喜地過小年

兩會會員新春團年合影。前排右4-9為：盧統雲、鄭麟、林錦水、王建明、黃偉星、張天晨

1月22日晚，費城 福建同鄉聯合會（下簡稱「聯合會」）、賓州 中國和平統一促進會（下簡稱「和統會」）在鴨五爺海鮮酒家舉行新春團年聚會。兩會 會員、華埠 僑團僑領100多人出席，眾人相互祝福，傳遞新春的歡樂與希望。

聯合會主席鄭麟向到場會員及嘉賓致以節日的親切問候，他表示，農曆新年是華人 世界最盛大的傳統節日，不僅象徵著辭舊迎新，更是親友團聚、互送祝福的重要時刻。他感謝會員們一直以來團結一致，建立友誼，熱心公益事業，成績有目共睹。展望新的一年，將不忘初心，繼續努力，以更優異的成績回饋大家對其的支持與厚愛。祝願各位在新的一年裡蛇行天下、鵬程萬裡、好事不斷。他還將聯合會的會務及樓宇股東獲得的年終分紅，向在場會員做了詳細介紹。

和統會會長王建明表示，中國習俗今天是過小年，眾多會員及社區僑領共度慶賀，實屬機緣難得。蛇年以靈巧、智慧和神秘著稱，象徵著吉祥如意與轉機降臨。祝願父老鄉親們蛇年吉祥，幸福圓滿。

聯合會議長盧統雲、第一常務副主席林錦水也向在場嘉賓送上美好的祝願，祝人人蛇舞春風，心想事成。與此同時，兩會還向75歲以上的年長會員，發放了新年紅包。

大費城僑學界秘書長黃偉星、協勝公會元老陳姿、遠東律師集團總裁林建和等嘉賓紛紛送上了新年的美好祝願。濃濃的年味洋溢在團聚的美好時光裡，眾人享用美酒佳餚，抒情歌唱，歡聲笑語此起彼伏，僑胞們同敘海外旅居情懷，暢飲共迎美好新年。