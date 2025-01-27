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全國第二糟 新州公路近半數狀況差 道路維護品質堪慮

編譯周芳苑／綜合報導
新州公路路況糟糕，時常需要修補。(新州運輸廳臉書)
新州公路路況糟糕，時常需要修補。(新州運輸廳臉書)

舊車回收業者Junk Car Medics最近針對全美國各州路況進行評比，公布「路況無法被接受」(unacceptable road)排行榜，新澤西州路況差勁的情況位居全美第二，僅次於羅德島州

根據 Junk Car Medics的這一項調查，新澤西州光是「道路維護品質」這一項，便名列全美第二差。

調查顯示，新澤西州全長3868哩的道路中，有長達1767哩路況不佳，相當於平均45.69%的道路狀況不良。

羅德島州(Rhode Island)路況不佳的情況更嚴重，該州面積較小、道路數量也較少，但道路狀況不佳的比例高達48%，表現比新澤西州更糟糕。

夏威夷在「路況無法被接受」排行榜排名第三，全州有40.72%的道路維護不良。

在全美排行榜中，道路維護不佳比例最低的首推愛達荷州，全州只有5.52% 的道路處於維修不佳狀態。

Junk Car Medics這項調查採用美國運輸統計局(Bureau of Transportation Statistics)有關全美及各州所有里程「道路狀況」的數據。

調查報告引用2012年至2022年各州可被接受道路的百分比，取其平均值，接著，再將每個州可接受道路的平均百分比減去100%，用以推算各州不可被接受道路的百分比。

調查顯示，繼羅德島、新澤西州、夏威夷之後，全美路況糟糕里程佔全州總里程比例排名第四到第十的依序是康州40.38%、加州38.84%、華盛頓州29.55%、新墨西哥28.96%、麻州28.68%、密西西比州27.86%、賓州27.65%。路況差勁所佔比例超過40%的共計有四個州。

如果把整個美國的道路加總起來看，超過五分之一道路的狀況「不可被接受」 達20.13%，依此推估，全美路況不可被接受的道路總長度達15萬8253哩。

新澤西州 夏威夷 羅德島州

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