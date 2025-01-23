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新州女師涉性侵同住13歲男學生 並產1女

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州開普門郡女老師卡隆(Laura Caron)被控性侵未成年男學生。(開普門郡拘留所)
新澤西州開普門郡女老師卡隆(Laura Caron)被控性侵未成年男學生。(開普門郡拘留所)

新澤西州開普門郡(Cape May County)女老師卡隆(Laura Caron)被控在一名學生住進她家四年期間對他性侵，女師還因此生下女兒，由於女兒長相與受害少年神似而受到關注；全案預訂下月底召開起訴前聽證。

高等法院法官吉布森(J. Christopher Gibson)21日在45分鐘拘留聽證會上裁定，卡隆沒有潛逃風險，在案件審理期間有條件予以釋放。

卡隆今年34歲，被勒令不得與現已成年的受害者及其家人接觸。法官還表示，卡隆不得與她5歲女兒以外的未成年人接觸。

當局稱，卡隆5歲女兒的父親就是被性侵受害學生。

卡隆原任中鎮第二小學(Middle Township Elementary School No. 2)五年級教師。法官稱，卡隆應受到譴責，但她迄今無其他犯罪紀錄，而且沒有證據顯示，卡倫去年12月17日被停職起到被捕的這幾周內曾試圖阻撓調查。

卡隆的律師圖梅爾蒂(John Tumelty)辯稱，卡倫、受害者和卡倫女兒的 DNA 檢測尚未完成，缺乏足以證明卡倫有罪的物證；在這次被控之前，卡倫背景沒有任何不好紀錄。

有關單位去年12月12日對卡隆展開調查；中鎮學區主管薩爾沃(David Salvo) 收到匿名舉報，稱該教師對一學生性侵。警方收到的線索引用該受害學生父親臉書(Facebook)貼文，提到卡倫老師5歲的孩子長得像他和他兒子。

調查人員稱，卡倫的孩子2019年出生，當時她28歲，受害學生13歲並住在卡倫家。該少年本月稍早告訴警方，他是老師孩子的父親。

男孩的父親說，受害者和弟弟上五年級時，卡隆都教過他們，男孩的母親與該老師成了好朋友，於是允許兒子住在卡隆的家。男孩們最終搬去和卡隆同住，2016至2020年期間，卡隆每周大約對男孩性侵兩次。

卡隆被指控犯有一級加重性侵、二級性侵和危害兒童福利罪。圖梅爾蒂在聽證會上說，卡倫和母親同住多年，卡倫 89歲祖母住在隔壁，卡倫是看護。

卡倫2月25日將參加起訴前聽證會議。

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