新州州長州情咨文 呼籲教室禁用手機

新州州長墨菲在州情咨文中，呼籲學校在課堂上禁止學生使用手機。(pexels)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)進入任期最後一年，日前他發表新州 情咨文，明確呼籲禁止在教室裡使用手機，期提高學生注意力、確保心理健康。墨菲希望新州公立學校K-12年級學生都禁用手機。

墨菲在翠登市州議會大廈向州議會聯席會議發表年度演講時說，孩子們被電子螢幕淹沒了，教育工作者都表示，行動裝置會分散課堂注意力、加劇網路霸凌，孩子們的學習變得異常困難。

因此墨菲表態支持一項協助建立「零手機學校」(phone-free schools)的新提案，將指示新州各地學區 實施政策，禁止 K-12年級教室使用手機。

墨菲發表了州長任內倒數第二篇州情咨文，列出一長串目標，自稱任內最後一年將雄心勃勃。

事實上，學校禁用手機對新州或者全美都不算是新點子。

由40名議員組成的州參議院通過法案 S3695，要求州教育廰制訂示範政策，限制上課使用手機，新州各學區可遵循；以 36比0投票通過。

該政策禁止課堂教學期間將手機和社群媒體用於非學術用途，並將年齡和年級差異納入考量，此外，允許需要手機進行學習的特殊教育學生豁免。

手機禁令提案受到兩黨熱烈歡迎。

根據「教育周刊」(Education Week)上月的分析報告，加州、佛羅里達州、印第安納州、路易斯安納州、明尼蘇達州、俄亥俄州和南卡羅萊納州都已頒禁令，或要求各學區制定政策禁止課堂使用手機，另有12州議員僅建議學校限制手機使用。

墨菲與新罕布夏、紐約州州長都在近日宣布限制學生使用手機計畫。

公眾也大力支持教室限制使用手機。丕優研究中心(Pew Research Center)民調 指出，68%美國成人支持禁止國高中生上課用手機，其中45%強烈支持；教師更是熱衷力挺，去年6 月民調顯示，72% 受訪教師認為手機是課堂上最主要干擾因素。