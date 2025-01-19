新州1高中華裔女教師 涉毆打學生遭開除

新州莫里斯高中一名華裔教授中文的女老師，涉嫌毆打學生遭學區開除。(莫里斯高中臉書截圖)

新澤西州莫里斯學區 (Morris School District)終身職教師陳慧慈(Hui-Tzu Isabella Chen, 音譯)被仲裁員 裁定，她擋門不准一名學生離開並打他，行為不符合教職員規範，學區因此決定予以解雇。

新州 教育廰稱，陳被控2024年3月13日阻止莫里斯敦高中(Morristown High School)一名14歲學生離開教室。

去年10月召開聽證會過後，新州教育廰表態支持莫里斯學區指控的意見，陳上周被解雇。目前這些指控未引發刑事指控。

整個事件起因是，教中文課的陳懷疑該名學生抄襲同學作業，要求他重做；該名學生準備去吃午餐時，陳堵住門、打該名學生前臂並說他是騙子。

該名學生找來一名同學和駐校安全人員(school resource officer) ，包括那二人在內的目擊者都作證稱，陳與該學生發生肢體和言語衝突，一開始還拒絕打開教室的門。

莫里斯學區列舉多項違規行為，包括不當使用暴力、未能創造安全學習環境以及不專業的行為。

陳在行政會議上承認當時擋住教室門，但否認有意傷害學生；有關人員稱，她確實採取行動，而且事後毫無悔意。

仲裁員麥基弗(James McKeever)在1月6日裁決中寫道，儘管不當禁錮、人身攻擊和辱罵，陳拒絕承認行為的嚴重性，她的行為破壞學區對學生安全和相互尊重的承諾。

教育委員會第 3217 號政策(Board of Education Policy)「體罰的使用」規定，學區不能容忍員工以暴力或恐嚇手段對待學生，即使學生行為似乎公然藐視權威，法律保護每個學生免受人身傷害和冒犯性身體接觸。

麥基弗結論稱，陳缺乏悔意，不可能重返教職，否則將再犯不當行為。這項裁決支持學區撤銷陳終身教職、終止雇傭關係。

陳從2017年起在莫里斯學區任教，此前曾因涉嫌嘲笑一名學生體重而受紀律處分。

陳慧慈是埃塞克斯郡(Essex County)居民，2016年12月5日至2017年10月22日間在特納夫萊高中(Tenafly High School)任中文教師，之後由莫里斯郡雇用。