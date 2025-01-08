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法案遲未完成 新州學校雪假 無法遠距上課

編譯周芳苑／綜合報導

南澤西州數十所學校6日因暴風雪而關閉，礙於相關法案未完成立法，無法選擇遠距上課。

新州議會曾數次推動立法，以便學校因天氣或其他緊急情況被迫關閉時進行虛擬教學，迄今仍停滯不前。伯根郡(Bergen)2016年和2018年時任女議員的瓦尼埃里·哈特爾(Valerie Vainieri Huttle)二度提法案，允許學校因天氣或其他緊急情況關閉時進行最多三天的虛擬教學，都未進行投票。

類似法案於上個議會會期曾再次提出，主張因惡劣天氣或危險交通條件或其他某些緊急情況而需要關閉一個或多個教學日時，可進行虛擬或遠距教學；該法案須獲州議會兩院通過並由州長簽署。

新州學校管理人員協會(New Jersey Association of School Administrators)執行董事博扎(Richard Bozza)說，學校因極端天氣進行一、兩天遠距課程，不致於像疫情期間許多學生長期上網課所面臨的學習缺失。

新州最大教師工會新澤西州教育協會(New Jersey Education Association)尚未針對修法允許下雪天遠距教學表達立場。

受到冬季風暴最嚴重影響，新州市長墨菲(Phil Murphy)6日宣布新州南部七郡進入緊急狀態。國家氣象局(National Weather Service)稱，幾乎整個開普梅郡(Cape May County)都有8至12吋降雪；其他郡降雪則在2至8吋不等。

新冠疫情期間，墨菲發布行政命令允許遠距教學，但州法仍禁止各校因下雪或其他因素導致停課時採取此做法。

紐約市去年冬天開始允許下雪天遠距教學。

依新州現行法律，公立學校學生必須在教室上課才能計入新州所要求的至少180天教學天數；但疫情期間例外，州教育部門先前稱，學校因緊急狀態連續關閉三個以上教學日時，可提供遠距教學，但一日暴風雪造成的短期不便無法適用。

早在新冠疫情爆發前，教育工作者便爭取放鬆限制，最早可溯及2015年。

新州 疫情 緊急狀態

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