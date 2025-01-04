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健保、駕照、性侵調查 新州多項新法生效

編譯徐薏茹／綜合報導

新年新澤西州將實施幾項新法，可能影響新州的數百萬人，以下是幾個需要注意的資訊。

健保公司事先授權程序

在新州，保險公司是否批准處方的檢查、藥物或治療方法，將有更嚴格的最後期限，「緊急」要求的時限為24小時，非緊急要求為72小時。長期或慢性病治療的事先授權維持180天有效。

如果保險公司拒絕或限制醫生的要求，該法律要求拒絕治療的醫生，必須與通常管理這種疾病的醫師，屬於相同的醫學專科。

根據法律(A1255)，更換健保計畫的人，將在舊健保計畫的事先授權下接受醫療照護60日。

該法案僅影響州監管的健保計畫，約涵蓋新州三分之一的人口。

生效日期：1月1日。

新手駕駛必須記錄50小時開車時間

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)約兩年前簽署S2789法案，要求持有特殊駕駛學習執照(special learner’s permit)的年輕駕駛人，在取得暫准駕照前必須累積至少50小時的駕車時間。

家長或監護人必須追蹤時數，並向新州機動車管理處(State Division of Motor Vehicles)證明駕駛人已經完成要求，包括10小時的夜間駕駛時間。

生效日期：2月2日。

性侵受害人必須收到調查員的及時更新

新法律要求提供包括在新州DNA採集的特定更新資訊。

新法律(S1017)規定，如果在處理證據時取得攻擊者的DNA資料，調查員必須通知受害人，包括該證據是否已輸入任何數據庫、是否有DNA匹配，以及DNA是否已經與法醫實驗室共享。

新法擴充「性侵受害者權利法案」(Sexual Assault Victim’s Bill of Rights)，包括保留任何法醫醫學證據至少五年的要求，並且在受害人提出要求時，提供關於證據狀態的資訊。

生效日期：1月1日。

房地產鑑價師必須完成反偏見訓練

針對房地產市場中的體制性種族歧視(systemic racism)問題，新州擁有執照的房地產鑑價師，必須完成反偏見訓練計畫，才能更新執照。

新法(A2280)宣稱，鑑價師利用賣家或買家的種族、宗教、性取向、出生地等個人因素，來降低房產價值的行為屬於非法。

生效日期：3月8日

新州 健保 新澤西州

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