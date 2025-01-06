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新州櫻桃丘學區 徵召家長擔任代課老師

編譯尤寶琪／綜合報導

面臨教師缺乏局面，新州櫻桃丘(Cherry Hill)學區將目光轉移到家長身上，決定向這另一群熱心的候選人求助，來填補重要的代課教師空缺。

跟全國許多學區一樣，櫻桃丘也面臨著沒有足夠全職和代課老師，來維持學校運作的局面。

櫻桃丘公立學校地區家長教師協會(PTA)提供從其成員中招募未來的代課教師，此舉預計很可能成為其他教師短缺學區的參考典範；一名幫助推廣此舉的家長卡若萊娜．貝瓦德(Carolina Bevad)表示，已經有數十名家長已經響應招募。

貝瓦德指出，自2024年以來，家長團體已與全國最大的學校人事服務機構之一的ESS，已經舉辦過多次資訊發佈會，教導家長要如何學習成為代課老師。她說，一些家長已經取得所需的30個大學學分，並在通過了犯罪背景調查後，快速被分配到學校代課。

貝瓦德指出，代課人員可以決定自己的時間表，甚至可以只接半天的任務，這對退休人員、全職父母或考慮從事教育事業的人來說，是一項很吸引力的工作。家長可以選擇只在櫻桃丘學區工作，但如果該學區沒有空區，那也可以接受來自其他學區的指派。

米雪兒．帕西蒂(Michelle Pacitti)是三個孩子的母親，在一年前獲得了代課教師的認證，並在她最小的孩子進入幼兒園後，於9月接受了她的第一份任務；她通常會在早上送孩子上車後，前往附近的櫻桃丘學校工作。

「我很喜歡，」39歲的帕西蒂表示，「我覺得自己在幫忙。我希望更多人能挺身而出。」

ESS營運副總裁恩格(Brian Engle)表示，自地區家長教師協會開始招募以來，已經有60多名參加過培訓的家長申請了代課教師的職位，其中有約一半的家長，都已經至少接過一次代課的任務了。

學區 退休 新州

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