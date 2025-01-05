新州最大城紐瓦克暴力犯罪增 去年家暴占比高

紐瓦克公共安全局(Newark Department of Public Safety)日前公布該市2024年的犯罪數據。(紐瓦克公共安全局臉書)

新澤西州最大城市紐瓦克(Newwark)公布2024年治安數據，去年謀殺案數量降至歷史新低，非致命槍擊 和強姦也減少，但在家暴 等嚴重攻擊助長下，整體暴力犯罪 增加。

紐瓦克公共安全局(Newark Department of Public Safety)日前舉行記者會公布數據指出，2024年發生37起謀殺案，較前一年大減23%，創1960年開始追蹤以來新低。

官員說，非致命槍擊受害者由160人減至145人；通報強姦案減至120起，較前一年減少4起。

官員將犯罪減少部分歸功於「市長暴力預防和創傷康復辦公室」(Mayor's Office of Violence Prevention and Trauma Recovery)；該辦公室旗下有非營利網絡「磚城和平集」(Brick City Peace Collective)，成員與警方密切合作，致力緩和緊張局勢，有助於減少暴力行為。

不過，搶劫和嚴重襲擊這兩大常見暴力事件大增，導致紐瓦克2024年整體暴力犯罪不減反增。其中，搶劫案2024年增加10%至465起，多於前一年的421起；嚴重攻擊事件增加11%至1073起，多於前一年的1187起。

將謀殺、強姦、槍擊、嚴重攻擊和搶劫案加總起來，2024年紐瓦克共發生1954起暴力事件總數，比2023年增加9.3%。

紐瓦克公安總監米蘭達(Emanuel Miranda)說，整體暴力事件增加主要是嚴重攻擊，其中一半是家暴。

米蘭達說，為解決家暴問題，該部門與城市機構Shani Baraka Women’s Resource Center、暴預防辦公室、艾塞克斯縣檢察官辦公室(Essex County Prosecutor's Office)攜手合作。

研究人員將近年家暴增加歸因於新冠疫情效應，健康問題、經濟困難、生活條件有限和其他相關壓力都助長暴力。

2024年紐瓦克整體暴力增加，之前幾年卻接連下降，2022、2023年年降幅各6%、10%。

埃塞克斯郡警長豐圖拉(Armando Fontoura，81歲)，即將退休前出席記者會說，紐瓦克市依舊安全，正處於完全康復的邊緣。