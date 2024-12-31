CBP查獲逾2.2萬張偽造賓州汽車貼紙

CBP查獲大批從以色列寄到費城的仿冒賓州汽車貼紙。(CBP)

美國海關及邊境 保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)宣布，查獲從以色列運往費城 的2萬2000張偽造賓州 車輛貼紙，以正版貼紙價格推估，這一波查扣的偽造貼紙總值超過140萬元。

海關及邊境保護局表示，該局官員11月26日在一個從以色列運往費城某地址的包裹中，發現1萬張汽車貼紙，12 月9日又發現另外1萬2000張汽車貼紙；這些貼紙已由賓州當局確認是偽造的，全數均遭沒收。

目前尚無立即逮捕的相關報告；海關及邊境保護局已向其他調查機構分享查扣偽造貼紙的相關訊息，將進一步調查。

賓州要求州內車輛每年進行檢驗，以確保符合最低機械、安全和排放標準，一旦通過檢驗便可購買汽車貼紙。

海關及邊境保護局指出，如果購買偽造貼紙、繞過正規查驗程序，將面臨500元罰款並可能入獄；許多人買偽造貼紙是為了避免昂貴維修費。

費城地區港口管理局(Area Port of Philadelphia)區域港口總監亨特(Cleatus P. Hunt Jr.)聲明稱，不道德人士兜售詐欺性的車輛檢驗貼紙造成非常嚴重的公共安全問題，偽造檢驗貼紙往往掩蓋不安全車輛的問題，導致路上所有駕駛受到威脅與傷害。

賓州查獲偽造檢驗標籤往往只是小規模，但已是長期存在的問題。

賓州警方之前曾接受媒體CBS3訪問時說，偽造或被偷盜的車輛檢驗貼紙經常在Craigslist、臉書(Facebook)及其他線上社群平台平台出售。

美國海關及邊境保護局已在官網公布最近這一起偽造貼紙扣押訊息。該機構對國際旅客和貨物進行篩選，並搜查非法麻醉品、未申報貨幣、武器、假冒消費品、違禁農業、入侵性雜草和害蟲以及其他可能損害美國公眾、企業以及國家安全和經濟的非法產品。