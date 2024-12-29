新州羅格斯大學6在校生涉社群販毒 貼毒品菜單校內販售

羅格斯大學販毒案主謀為來自北布倫瑞克、23歲的雷弗利(Anudeep Revuri)。(臉書截圖)

新州密德薩克斯郡(Middlesex County)檢察官辦公室日前宣布，破獲羅格斯大學(Rutgers University)一名畢業生、六名在校生組成的販毒集團，他們在校內招攬買家、加入社群媒體 上的私人群組，警方已逮捕七人、查獲大量毒品 、現金、槍枝。

這項大規模臥底行動名為「RU Pharm」，幾個月後發現主謀為來自北布倫瑞克、23歲的雷弗利(Anudeep Revuri)。他在領英(LinkedIn)上的資料顯示於2022年從該大學畢業。

他建立的私人社群讓毒品經銷商可以在其中張貼「毒品菜單」，再從大學社區內招攬買家；與學校仍有聯繫的學生可加入，如獲得權限就能瀏覽菜單、聯繫購買事宜。

雷弗利被指控一項一級販毒網路主謀罪名、兩項二級共謀毒品分銷罪名、一項三級共謀毒品分銷罪名。警方逮捕時查獲大量大麻 、麥角酸二乙酰胺(LSD，迷幻藥)、古柯鹼(cocaine)、含裸蓋菇素(psilocybin)的蘑菇、阿得拉(Adderall)、Xanax、大量現金和槍枝。

其他六人為20歲的達非(Joshua Duffy)、22歲的彼得森(Zachary Petersen)、23歲的蒂爾尼(Catherine Tierney)、20歲的納德曼(David Nudelman)、22歲的威廉斯(Donovin Williams)、21歲的里斯馬丘(Noa Lisimachio)。他們分別被控分銷/持有危險管制物質、洗錢、持有並意圖分發毒品用具、持有槍枝等罪。